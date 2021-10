Hai cha con ngồi tù vì "giọt nước rửa xe"

Ngày 13/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Văn Huy (SN 1958, ở xã Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội) và Vũ An Dương (SN 1988, con trai bị cáo Huy). Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Thành Trung (SN 1993, ở Tân Dân, huyện Phú Xuyên).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h30 ngày 4/12/2020, anh Nguyễn Thành Trung điều khiển xe máy đến khu vực cây xăng số 2 ở thôn Trung (xã Chuyên Mỹ) để rửa xe. Khi anh Trung đang dùng vòi phụt để rửa xe máy thì Vũ Văn Huy đi qua nên bị nước bắn vào người.

Thấy vậy, Huy nói anh Trung: “Mày rửa xe kiểu gì mà nước bắn vào mặt tao”. Anh Trung trả lời: “Chỗ này là chỗ rửa xe”. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau bằng chân tay bo.

Khi được mọi người can ngăn, Huy đi về. Do bực tức vì thấy anh Trung ít tuổi mà hỗn láo với mình nên Huy đi vào xưởng gỗ, lấy 1 chiếc dùi đục để quay lại cây xăng tìm đánh anh Trung.

Đi đến gần cây xăng, Huy gặp con trai là Vũ An Dương đang đi xe máy trên đường nên gọi lại. Sau đó, Huy đã kể cho Dương biết việc bị anh Trung đánh. Nghe cha nói vậy, Dương đi đến quán nước gần đó lấy chiếc điếu cày. Sau đó, cha con Huy quay lại cây xăng tìm anh Trung.

Đến nơi, Dương thấy anh Trung đang đổ xăng nên xông đến, dùng điếu cày vụt vào người đối phương. Anh Trung bỏ chạy thì bị Huy giữ lại. Huy ghì anh Trung xuống đất rồi dùng dùi đục đâm liên tiếp nhiều cái vào ngực, bụng đối phương.

Khi anh Trung vùng dậy, chạy về phía cầu Tân Dân, Dương liền đuổi theo rồi dùng điếu cày vụt vào người anh Trung. Cuộc đánh đập chỉ dừng lại khi có người can ngăn. Do được can ngăn, đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Trung may mắn giữ được tính mạng của mình. Theo Kết luận giám định thương tích, anh Trung bị tổn hại 62% sức khỏe.

Bị đưa ra tòa xét xử, cha con Huy thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Huy 7 năm tù, Dương 5 năm tù về tội “Giết người”.