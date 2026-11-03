HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hai cầu vượt nghìn tỷ đồng qua sông Hồng trên Vành đai 4 dần thành hình

Trọng Tài
|

Cầu Hồng Hà và Mễ Sở trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang dần thành hình với hàng loạt trụ cầu, nhịp dầm được thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành năm 2027, tăng kết nối liên vùng qua sông Hồng.

VIDEO: Cận cảnh hai công trình cầu vượt sông Hồng trên tuyến Vành đai 4.

Cầu Mễ Sở bắc qua sông Hồng, kết nối khu vực Hồng Vân (Hà Nội) với Văn Giang (Hưng Yên). Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng.

Cầu có chiều dài hơn 2 km, rộng 24,5 m, được thiết kế gồm 4 làn xe cơ giới và hai làn dành cho xe máy, xe thô sơ ở hai bên cầu. Ở phần cầu chính Mễ Sở, toàn bộ 116 cọc khoan nhồi đã được thi công. Các nhà thầu đang tiếp tục xây dựng bệ và thân trụ cầu.

Theo thông tin do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cung cấp ngày 19/10/2026, phần cầu dẫn Mễ Sở đã thi công xong 374 cọc khoan nhồi, 46/66 bệ trụ, 34/66 thân trụ và 21/66 xà mũ.

Đến nay các nhà thầu đã đúc 99/392 phiến dầm Super-T, lao lắp 52 phiến. Cầu vượt đê phía Hưng Yên và các nhánh kết nối được triển khai song song, đưa giá trị sản lượng thi công cầu Mễ Sở đạt khoảng 48,7%.

Nhiều trụ cầu cạn đã hoàn thành phần thân và bắt đầu được lao lắp dầm. Tại khu vực vượt Quốc lộ 1A, các hạng mục cầu cạn, đường gom và đường công vụ đang được thi công. Cầu Mễ Sở phấn đấu hoàn thành vào tháng 10/2027.

Khởi công tháng 10/2025, cầu Hồng Hà có tổng chiều dài cầu và cầu cạn khoảng 4,377 km, gồm 70 trụ cầu, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Sau khoảng một năm thi công, những phiến dầm đầu tiên đã được lao lắp tại đoạn cầu cạn.

Theo ghi nhận của Tiền Phong cuối tháng 10/2026, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cầu Hồng Hà đã hoàn thành. Hai gói thầu xây lắp tổ chức 30 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng.

Các nhà thầu đã hoàn thành 941 cọc khoan nhồi, đổ bê tông 69/70 bệ trụ và đang thi công thân trụ tại 63/70 vị trí. Song song với các hạng mục phần dưới, việc đúc dầm và thi công kết cấu nhịp cũng được triển khai.

Cầu Hồng Hà dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thiện vào tháng 10/2027. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần kết nối tuyến Vành đai 4 qua sông Hồng.

Vị trí hai cầu Hồng Hà và Mễ Sở trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Tags

Cầu Hồng Hà

cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

hà nội

cây cầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại