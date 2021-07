Hai cán bộ công an Phan Thiết nghi mắc COVID-19

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận vào sáng ngày 31/7, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, ngay sau khi ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc COVID-19 đang công tác tại Công an TP.Phan Thiết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã họp khẩn cùng với các phòng nghiệp vụ.

Công an tỉnh thống nhất cử Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận hỗ trợ công an TP.Phan Thiết triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự. Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh cũng đã có phương án hỗ trợ Công an TP.Phan Thiết thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian những đồng chí công an đi cách ly, điều trị.

Theo xác minh của Đội phản ứng nhanh thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận, vào ngày 29/7, sau khi có biểu hiện sốt nhẹ, ho và đau họng, 2 cán bộ công an thuộc Công an TP.Phan Thiết đi test nhanh cho kết quả dương tính. Đến tối 29/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận xét nghiệm khẳng định bằng PCR 2 lần đều cho kết quả dương tính.

Theo thông tin dịch tễ, từ ngày 14/7 đến 29/7, cả hai cán bộ này vẫn hoạt động nghiệp vụ bình thường tại Công an TP.Phan Thiết và có đến công tác tại công an các phường xã như Tiến Lợi, Thiện Nghiệp, Phú Tài, Mũi Né, Đức Long, Hàm Tiến, Thanh Hải.

Ngoài ra, từ ngày 19/7 đến 29/7, 2 cán bộ này từng đến công tác tại Viện KSND TP. Phan Thiết và một số địa điểm khác. Hai ca nghi nhiễm này có một người trú ở Thôn 3, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, ca còn lại trú phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết.

Theo UBND TP. Phan Thiết, đến sáng nay đã xác định được 143 trường hợp F1, 90 trường hợp F2. Tất cả các trường hợp này đã được lấy mẫu test nhanh COVID-19. Ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa, phun khử khuẩn những địa điểm có liên quan đến các ca nhiễm. Do chưa xác định được nguồn lây của 2 ca nghi mắc COVID-19 nên Phan Thiết kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận cho áp dụng biện pháp phòng chống dịch ở mức cao hơn để hạn chế sự lây lan ra cộng đồng.

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhận định, Phan Thiết vẫn chưa tìm được nguồn lây nên phải tập trung điều tra dịch tễ, truy vết cho hết các trường hợp F1.

"Thống nhất áp dụng biện pháp phòng chống dịch cao hơn biện pháp đang áp dụng. Giao Phan Thiết đề xuất áp dụng trong 1, 2 ngày tới. Trong thời gian này, UBND TP.Phan Thiết có công văn thông báo cho người dân biết về tình hình dịch COVID-19 tại địa phương và kêu gọi người dân chung tay phòng chống dịch, hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết", ông Phong nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Phan Thiết lập đội cứu trợ để hỗ trợ người dân về nhu yếu phẩm và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời có phương án hỗ trợ người nghèo, hộ gia đình khó khăn. Đồng thời, Phan Thiết phải có phương án tính toán việc đi về hoặc ở lại của người lao động trên địa bàn nhưng nhà ở ngoài TP.Phan Thiết. Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tính toán hạn chế số lượng người làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị.