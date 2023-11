Hai cán bộ công an hiến máu cứu bé sơ sinh bị giảm tiểu cầu

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, sau khi được hai cán bộ công an kịp thời hiến máu, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch và ổn định sức khỏe.

Theo đó, ngày 22/11, nhận được thông tin một cháu bé mới sinh 6 ngày tuổi bị giảm tiểu cầu, viêm gan bẩm sinh đang điều trị ở Khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cần gấp tiểu cầu nhóm máu B.

Đại úy Nguyễn Thành Long hiến máu cứu bệnh nhi nguy kịch.

Ngay lập tức, Đại uý Nguyễn Thành Long và Đại uý Lê Quốc Huy (cán bộ Công an phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) đã tạm gác nhiệm vụ, công việc để nhanh chóng có mặt tại Trung tâm huyết học truyền máu Nghệ An, hoàn thiện các thủ tục kiểm tra và đăng ký hiến tiểu cầu.

“Mỗi lần nhìn thấy dòng máu của mình được hòa chung vào sinh mệnh của một ai đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Việc tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện đều đặn cũng để sẻ chia cứu giúp các cuộc đời khác”, Đại úy Lê Quốc Huy, người có hơn 20 lần tham gia hiến máu chia sẻ.

Đại úy Lê Quốc Huy hiến máu cứu người

Đây là những việc làm thường xuyên được phát động mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, bản lĩnh, dám dấn thân. Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với cộng đồng xã hội, vì nhân dân phục vụ.