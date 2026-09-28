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Hai cán bộ ban quản lý dự án ở Sơn La bị khởi tố vì sử dụng kết quả thí nghiệm vật liệu giả

Viết Hà
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Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có hai cán bộ thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Vân Hồ liên quan đến đường dây làm giả và sử dụng phiếu thí nghiệm vật liệu xây dựng giả.

Ngày 28/9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố thêm 4 bị can liên quan vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định HB.

Khởi tố cán bộ Sơn La liên quan đến vụ án vật liệu xây dựng giả năm 2026 - Ảnh 1.

Hai trong số bốn đối tượng bị lực lượng chức năng khởi tố.

Các bị can gồm: Nguyễn Trung Kiên, Phan Anh Trường (hai cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Vân Hồ) và Nguyễn Đức Anh (nhân viên Công ty TNHH MTV Sỹ Hà Tây Bắc) bị khởi tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Đinh Thị Thảo Hiền, lao động tự do, bị khởi tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra, các bị can đã liên hệ, đặt mua các phiếu kết quả thí nghiệm khống của Công ty CP Tư vấn kiểm định HB để sử dụng, hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình, phục vụ nghiệm thu và thanh toán với chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 19/7, Báo Tiền Phong đưa tin, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Trí Hảo (Giám đốc Công ty CP Tư vấn kiểm định HB), Nguyễn Phúc Anh và Trần Công Bình (thí nghiệm viên của Công ty CP Tư vấn kiểm định HB) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, Ngô Trí Hảo trực tiếp ký hợp đồng với một số đơn vị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La để thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm chất lượng công trình, sau đó giao cho các thí nghiệm viên thực hiện.

Khởi tố cán bộ Sơn La liên quan đến vụ án vật liệu xây dựng giả năm 2026 - Ảnh 2.

Ba đối tượng Ngô Trí Hảo (Nguyễn Phúc Anh và Trần Công Bình.

Các đối tượng đã tự lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để giao cho các nhà thầu, đơn vị thi công sử dụng trong hồ sơ quản lý chất lượng, làm căn cứ nghiệm thu khối lượng và hoàn thiện hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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Tags

Sơn La

ban quản lý dự án

nguyễn trung kiên

Phan Anh

HB

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