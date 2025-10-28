HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hai cái chết đau lòng ở Cà Mau

Vân Du |

Hai cháu bé ở Cà Mau tử vong do đuối nước, trong đó có 1 bé được cha mẹ gửi ông bà nội chăm sóc để đi làm công nhân thì xảy ra sự việc đau lòng.

Ngày 28-10, một lãnh đạo của UBND xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé trai tử vong do đuối nước.

"Xã Khánh Hưng đã thành lập đoàn thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình có bé trai không may bị tử vong do đuối nước sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống" – vị này thông tin thêm.

Hai cái chết đau lòng ở Cà Mau- Ảnh 1.

Hiện trường vụ đuối nước khiến bé gái 3 tuổi ở xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau tử vong thương tâm

Theo thông tin ban đầu, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cha mẹ bé V.H.A. (2 tuổi; ngụ xã Khánh Hưng) gửi bé cho ông bà nội chăm sóc để lên Đồng Nai làm công nhân.

Khoảng 9 giờ ngày 27-10, ông bà nội bé A. không thấy cháu đâu nên tìm kiếm khắp nơi. Sau đó, 2 người đã chết lặng khi phát hiện A. tử vong dưới mương nước gần nhà.

Gia đình xác định A. tử vong do đuối nước nên yêu cầu không khám nghiệm tử thi và xin nhận thi thể cháu về để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Trước đó, chiều 26-10, trên địa bàn xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã xảy ra vụ đuối nước làm bé Đ.T.N. (3 tuổi) tử vong thương tâm.

