Ngày 19/8, Hạt Kiểm lâm Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết sau khi nhận trình báo của người dân về việc phát hiện hai cá thể rùa trong vườn nhà, đơn vị đã cử cán bộ đến kiểm tra, xác định đây là hai cá thể rùa núi vàng. Hiện Hạt Kiểm lâm Hương Khê đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, chị Lê Thị Phượng (SN 1996, trú tại TDP 3, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đến nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Giành ở thôn Phú Hồ, xã Hương Khê chơi. Khi chị Phượng ra thăm vườn thì phát hiện 2 cá thể rùa cân nặng khoảng 3,2 kg nên trình báo cơ quan chức năng.

Hai cá thể rùa núi vàng được phát hiện tại vườn nhà dân.

Tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm Hương Khê đã kiểm tra, xác định 2 cá thể rùa này là rùa núi vàng có tên khoa học Indotestudo elongata thuộc nhóm IIB danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Cùng ngày, thông tin từ Vườn quốc gia Vũ Quang cho hay vừa tiếp nhận 4 cá thể động vật hoang dã quý hiếm từ người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bàn giao.

Trong đó có một cá thể rùa hộp trán vàng (tên khoa học là Cuora galbinifrons) do ông Phan Quốc Thắng (trú thôn Cây Thị, xã Sơn Tây) bàn giao và 3 cá thể công xanh (tên khoa học là Pavo muticus) do ông Nguyễn Phi Long (trú thôn 2, xã Sơn Tây) bàn giao. Đây là các loài động vật thuộc nhóm IB, nằm trong danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam.

Ba cá thể công xanh được bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã nói trên, Vườn quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Từ đầu năm đến nay, Vườn quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận hơn 130 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn.