Hai bom tấn Disney bị chê 'ác' vì phá hoại môi trường: Phát thải CO2 vượt cả sân bay

Bộ phim phát thải carbon “khủng”

Bộ phim chuyển thể live-action mới nhất của Disney về Nàng Bạch Tuyết, có sự tham gia của Rachel Zegler trong vai chính, đã phải đối mặt với những thách thức về doanh thu phòng vé kể từ khi phát hành.

Sau màn ra mắt không mấy ấn tượng, bộ phim đã doanh thu bán vé giảm 66% trong tuần thứ hai công chiếu.

Tỷ lệ phần trăm này đánh dấu mức giảm mạnh nhất đối với bất kỳ bộ phim live-action của Disney cho đến nay. Doanh thu của Nàng Bạch Tuyết chỉ hơn 168 triệu đô la, trong khi ngân sách sản xuất là 240 triệu đô la.

Không chỉ gặp các vấn đề về doanh thu, phim Nàng Bạch Tuyết đang phải đối mặt với chỉ trích vì phát thải carbon vượt xa các bộ phim khác của Disney.

Trang Disney Dining đã lên án Nàng Bạch Tuyết là bộ phim ô nhiễm nhất được sản xuất tại Vương quốc Anh kể từ năm 2019.

Nàng Bạch Tuyết đã tạo ra 3.153 tấn CO₂.

Theo phân tích từ The Guardian, quá trình quay phim Nàng Bạch Tuyết tại Vương quốc Anh đã tạo ra 3.153 tấn CO₂, cao hơn 62% so với mức trung bình của các bộ phim bom tấn khác, thường vào khoảng 2.600 tấn CO₂.

Lượng phát thải của bộ phim Nàng Bạch Tuyết thậm chí còn cao hơn cả phần mới nhất của loạt phim Fast & Furious, vốn nổi tiếng với việc sử dụng nhiều xe hiệu suất cao tiêu thụ nhiên liệu lớn. Sự chênh lệch này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các biện pháp sản xuất thân thiện với môi trường trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Theo phân tích từ The Guardian, quá trình sản xuất hai bộ phim live-action của Disney, Nàng Bạch Tuyết (Snow White) và Nàng Tiên Cá (The Little Mermaid), đã tạo ra tổng lượng khí thải nhà kính cao hơn so với một số sân bay lớn ở Vương quốc Anh.

Cụ thể, tổng lượng khí thải của hai bộ phim là 8.280 tấn CO₂. Trong khi đó, lượng khí thải hàng năm của một số sân bay như Birmingham là 7.829 tấn CO₂ và Luton là 6.243 tấn CO₂.

Điều này cho thấy rằng việc sản xuất các bộ phim lớn có thể tạo ra lượng khí thải nhà kính tương đương hoặc thậm chí cao hơn so với hoạt động hàng năm của một số sân bay.

Lý do phim Nàng Bạch Tuyết phát thải CO₂ cao

Theo The Guardian (Anh), lượng khí thải được chia thành ba loại:

- Loại đầu tiên bao gồm lượng khí thải từ nhiên liệu được sử dụng trực tiếp để sản xuất bộ phim, ví dụ như máy phát điện cung cấp năng lượng cho máy quay và máy sưởi.

- Loại thứ hai bao gồm lượng khí thải phát sinh do việc tạo ra điện được sử dụng trong quá trình sản xuất.

- Loại thứ ba khí thải gián tiếp do các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ tạo ra.

Tờ Daily Mail (Anh) cho rằng ê kíp sản xuất bộ phim Nàng Bạch Tuyết “quá tàn ác” vì gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Tạp chí TIME (Mỹ) cũng nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp phim và truyền hình đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng để giảm lượng khí thải carbon. Các nhà sản xuất phim lớn có thể phát thải hàng nghìn tấn CO₂, chủ yếu từ việc sử dụng nhiên liệu cho vận chuyển và điện năng trên trường quay.

Theo British Cinematographer, lĩnh vực sản xuất truyền hình trung bình tạo ra khoảng 20 tấn CO₂ mỗi giờ, trong khi sản xuất phim có thể tạo ra hàng nghìn tấn mỗi giờ, cao hơn nhiều lần.

Phát thải CO₂ từ ngành công nghiệp điện ảnh đang là một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay. Việc cắt giảm khí CO₂ trong ngành điện ảnh mang nhiều ý nghĩa quan trọng – không chỉ với môi trường, mà cả với hình ảnh, uy tín và định hướng tương lai của ngành công nghiệp này. Điều này giúp chống lại sự biến đổi khí hậu và định hình ngành công nghiệp điện ảnh bền vững.