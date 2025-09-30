Chiều 30/9, lãnh đạo UBND phường Cửa Lò (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khiến hai bố con tử vong , nghi do ngạt khí từ máy phát điện.

Sự việc xảy ra tại khối Nghi Thủy 2, phường Cửa Lò vào sáng cùng ngày. Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh P.M.H (34 tuổi) và con trai P.H.D (7 tuổi).

Thời điểm này, người thân không thấy hai bố con anh H. nên mở cửa thì phát hiện cả hai người đã tử vong từ trước.

Hai bố con ở Nghệ An tử vong nghi ngạt khí máy phát điện. Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt triển khai khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, nguyên nhân tử vong được xác định là do hai bố con anh H. ngạt khí máy phát điện.

Được biết, lúc xảy ra sự việc, vợ anh H. cùng hai con đang ở nhà ngoại.

Do ảnh hưởng của bão số 10 , trong hai ngày qua trên địa bàn phường Cửa Lò xảy ra m ất điện , nhiều gia đình phải chạy máy phát điện.