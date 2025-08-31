Hai biên tập viên VTV đọc thuyết minh trong lễ diễu binh, diễu hành A80 là ai?

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, sáng 2/9, bắt đầu từ 6h30.

Trong đó, tổ thuyết minh - những người truyền tải không khí, tinh thần và ý nghĩa của lễ diễu binh đến hàng triệu khán giả truyền hình quy tụ các gương mặt quen thuộc. Hai biên tập viên (BTV) được giao trọng trách đọc thuyết minh là BTV Hoài Anh và BTV Hữu Bằng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

BTV Hoài Anh và BTV Hữu Bằng đảm nhận đọc thuyết minh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9.

Chia sẻ về cơ hội đặc biệt này, BTV Hoài Anh bày tỏ: “Đây là vinh dự và tự hào rất lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi, có lẽ khó có cơ hội lần thứ hai. Lần đầu tiên trong đời đảm nhận vai trò thuyết minh tại sự kiện diễu binh, diễu hành trọng đại, tôi cảm nhận rõ áp lực vô cùng lớn".

Nữ BTV cho biết, đọc thuyết minh ở quảng trường với hàng chục nghìn khán giả trực tiếp và hàng triệu người theo dõi qua màn ảnh khác hẳn so với công việc đọc bản tin trong trường quay. Trước ngày diễn ra đại lễ, cô và ê-kíp VTV đã nhiều lần sơ duyệt, luyện tập từ sáng sớm đến tối muộn ngay tại Quảng trường Ba Đình.

Hoài Anh xúc động khi kể về sự tận tâm, nghiêm túc của tổ thuyết minh và các thủ trưởng trong đoàn: vừa oai phong trong tác phong quân ngũ, vừa gần gũi, thân tình khi hỗ trợ những người không chuyên như cô. “Có những ngày dài tập dượt, mệt mỏi rã rời, nhưng về đến nhà lại không ngủ được vì dư âm cảm xúc vẫn còn nguyên ”, nữ BTV chia sẻ.

Tổ thuyết minh Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nữ BTV ấn tượng với hình ảnh những chiến sĩ kiên cường làm nhiệm vụ bảo vệ, bất chấp trời mưa tầm tã vẫn đứng nghiêm trang ở các tuyến đường, chốt gác và quanh khu vực Lăng Bác, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tôn kính hay trước ý thức trật tự của người dân xếp hàng thẳng lối để vào viếng Lăng. Trái ngược với những hình ảnh chen lấn, xô đẩy hay xả rác được chia sẻ trên mạng xã hội, tại đây ai nấy đều đi lại nhẹ nhàng, ngay ngắn, “như sợ làm ồn giấc ngủ của Bác”.

Giống như BTV Hoài Anh, BTV Hữu Bằng chia sẻ niềm tự hào khi được góp mặt trong tổ thuyết minh lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo Ban tổ chức, các thành viên trong tổ thuyết minh lễ diễu binh đều có nhiều năm kinh nghiệm phát thanh – truyền hình, trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao và luyện tập khắt khe trước khi nhận nhiệm vụ. Chính họ là “cầu nối” đưa ý nghĩa, hình ảnh trang nghiêm và xúc động của ngày lễ trọng đại đến với hàng triệu người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

BTV Hoài Anh.

BTV Hoài Anh sinh năm 1980. Cô là biên tập viên giọng miền Nam đầu tiên “giữ sóng” bản tin Thời sự 19h của VTV. Trong sự nghiệp, Hoài Anh giành nhiều giải thưởng, trong đó có VTV Awards 2014 với hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng nhất.

Hơn một thập kỷ gắn bó, cô để lại dấu ấn sâu đậm với phong cách dẫn chỉn chu, đĩnh đạc cùng giọng nói truyền cảm. Cuối năm 2021, Hoài Anh chuyển công tác từ Ban Thời sự sang Ban Văn nghệ của VTV.

Hoài Anh giữ lối sống kín tiếng, ít chia sẻ đời tư, nhưng trong một lần hiếm hoi, cô bày tỏ quan niệm: “ Hạnh phúc là được là chính mình, được mơ ước và làm điều để đạt đến ước mơ. Không thể lấy hôn nhân làm thước đo hạnh phúc cho phụ nữ, bởi còn nhiều giá trị khác để ta thấy mình đủ đầy".

BTV Hữu Bằng.

BTV Hữu Bằng sinh năm 1979, là gương mặt quen thuộc của các chương trình Thời sự 19h, Vấn đề hôm nay… Anh ghi dấu với phong thái điềm đạm, giọng đọc rõ ràng, chuẩn mực.

Hữu Bằng đến với truyền hình khá muộn, sau thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực PR và giáo dục, nhưng nhanh chóng khẳng định vị trí nhờ cách dẫn tự tin, nghiêm túc. Năm 2018, anh lọt Top 5 hạng mục Dẫn chương trình ấn tượng của VTV Awards.

Tương tự đồng nghiệp Hoài Anh, Hữu Bằng cũng kín tiếng về đời tư. Anh hầu như chưa bao giờ công khai hình ảnh gia đình nhỏ của mình, mà chỉ tập trung vào công việc chuyên môn và cống hiến cho sự nghiệp truyền hình.