Hai “bà trùm” đang chữa bệnh tâm thần vẫn mua bán hàng chục kg ma tuý

Nguyễn Hưởng |

Theo Công an, việc kết luận giám định sai lệch đã giúp 2 “bà trùm” dù đang nằm chữa bệnh tâm thần bắt buộc vẫn tiếp tục mua bán hàng chục kg ma tuý.

Chiều nay 6-4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc, phát hiện ngày 7-6-2025 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan.

Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố 66 bị can về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc.

Trong đó, khởi tố 43 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ tại Viện pháp y tâm thần Trung ương; 2 bị can thuộc Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc 3 bị can (cả 3 đều là giám định viên và là lãnh đạo trung tâm); 4 bị can là cán bộ cơ quan tư pháp (Công an, kiểm sát viên)…

Bùi Thị Thanh Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Bích

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc (tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Trung tâm miền núi phía Bắc và Trung ương Biên Hòa). Qua đó, đến nay đã chứng minh làm rõ có rất nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật (trong đó đặc biệt có một số bị can trong quá trình chữa bệnh bắt buộc tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như Bùi Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Vân tiếp tục phạm tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng hàng chục kg ma túy khi đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương). Cùng với đó, công tác thu hồi tài sản được thực hiện triệt để với hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản và phương tiện giá trị.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cảnh sát xác định: Lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với những người có bệnh tâm thần, các đối tượng vi phạm pháp luật đã móc nối với một số đối tượng là lãnh đạo, bác sĩ công tác tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm giám định pháp y tâm thần Khu vực miền núi phía Bắc để làm kết luận giám định pháp y bị tâm thần sai sự thật để không bị xử lý hình sự và không phải thi hành án. Các đối tượng đã có sự bàn bạc, thống nhất với nhau cùng thực hiện hành vi để phạm tội.

"Đây là vụ án tổng hợp có nhiều hành vi phạm tội với nhiều chủ thể vi phạm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó nổi lên nhất là tội phạm tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực quản lý, giám định tâm thần và chữa bệnh tâm thần bắt buộc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Hành vi vi phạm pháp luật, buông lỏng quản lý của các công chức, lãnh đạo tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc trong công tác khám chữa bệnh tâm thần là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc các đối tượng lợi dụng để làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho các bị can, bị cáo, bị án"- đại diện Công an TP Hà Nội thông tin.

Trong thời gian tới, với tinh thần thượng tôn pháp luật và kiên quyết xử lý tội phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để kịp thời xử lý triệt để các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; và quyết tâm đưa các đối tượng "tâm thần giả" có hành vi phạm tội đã được kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực trạng bệnh, không khách quan trở lại hiện trạng ban đầu, buộc các đối tượng phải chịu trách nhiệm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

