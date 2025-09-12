Hai "Anh tài" Jun Phạm và Thiên Minh đổ bộ sự kiện trải nghiệm UNIQLO Jeans

Tại sự kiện, ca sĩ Jun Phạm đã thể hiện sự yêu thích đặc biệt với mẫu Quần Jeans Ống Suông kết hợp cùng nhà thiết kế nổi tiếng Jonathan Anderson: "Mẫu quần Jeans này dễ dàng cân bằng giữa cổ điển và hiện đại với chất liệu denim cải tiến, bền bỉ cùng những chi tiết thiết kế đầy tinh tế. Ngoài ra, BST UNIQLO Jeans còn có thêm nhiều sự lựa chọn phom dáng, từ slimfit, skinny, ống suông, đến dáng rộng năng động, cho Jun nhiều cách phối, dạo phố thường ngày. Với Jun, chỉ cần vài món đồ quen thuộc như thế thôi, cộng thêm tinh thần sẵn sàng "lăn xả", là đủ để có những trải nghiệm trọn vẹn."

Jeans vốn là trang phục lao động vào thế kỷ 19. Khởi đầu của kiểu quần này được gọi là "Waist Overalls", đến đầu thế kỷ 20 trở đi mới có tên gọi riêng là "Jeans". Từ trang phục lao động cuối thế kỷ 19 đến biểu tượng thời trang toàn cầu, quần Jeans luôn đồng hành cùng sự thay đổi của thời đại. Hoà hợp cùng triết lý LifeWear, BST UNIQLO Jeans ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến và bền vững để mang đến những thiết kế vừa vặn mang đến sự thoải mái, chất lượng, phù hợp với mọi người cho mọi dịp.

JWA Quần Jeans Ống Suông: Chính thức được ra mắt tại Việt Nam kể từ mùa Thu/ Đông 2025, dòng sản phẩm JWA Quần Jeans Ống Suông của UNIQLO đã tạo nên sức hút mạnh mẽ trên mạng xã hội không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Tiếp nối thành công đó, UNIQLO bổ sung thêm hai màu sắc mới: xám dành cho Nam và xanh đậm dành cho Nữ.

Sản phẩm được thiết kế với phom dáng suông cổ điển, chất liệu 100% cotton được xử lý kỹ lưỡng, mang đến độ vừa vặn hoàn hảo và tôn dáng là yếu tố làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của dòng Jeans này. Chi tiết túi sau và khuy quần in logo JWA càng khẳng định tinh thần thiết kế đặc trưng.

Từ mùa Thu / Đông 2025, dòng sản phẩm quần Jeans dành cho Nam sẽ chính thức được phân phối rộng rãi tại toàn bộ cửa hàng UNIQLO trên thế giới, tương tự như dòng sản phẩm dành cho Nữ.

Ngoài các dáng quần cơ bản, điểm nổi bật trong BST UNIQLO Jeans dành cho Nữ năm nay là hai dáng quần mới, bắt kịp xu hướng thời trang toàn cầu. Với kỹ thuật xử lý tiên tiến và thiết kế chuẩn mực, UNIQLO mang đến những mẫu Jeans hiện đại, thời thượng và dễ dàng ứng dụng cho các cô nàng yêu thích sự thanh lịch, trẻ trung.