Khoảng 8h30’ sáng nay (28/5), anh Hoàng Văn Thuận, 26 tuổi, trú xã Dliêya, huyện Krông Năng xuống giếng đào sâu 18m của gia đình ở thôn Tân Hiệp, xã Dliê Ya để tiếp tục khơi đất tìm nước ngầm. Một lúc sau, phát hiện anh Thuận không có phản ứng, anh trai là Hoàng Văn Mạnh, 28 tuổi, đã xuống giếng để tìm kiếm. Tuy nhiên, khi vừa xuống tới đáy giếng anh Mạnh cũng bị ngất.

Lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức đưa anh Mạnh và anh Thuận lên khỏi giếng sâu.

Sự việc được người thân phát hiện và điện báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, khoảng 11h10’ phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử phương tiện, nhân lực xuống hiện trường phối hợp cùng Công an huyện Krông Năng tổ chức ứng cứu.

Do giếng sâu và có khí độc hại, lực lượng cứu hộ đã đeo bình dưỡng khí, mặc quần áo bảo hộ, thực hiện các biện pháp an toàn để đưa các nạn nhân ra khỏi giếng. Hơn 2 tiếng sau, lực lượng cứu hộ đã đưa được anh Mạnh và anh Thuận ra khỏi giếng, nhưng cả hai đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định, cả 2 nạn nhân bị tử vong là do ngạt khí độc.