Ngày 3/7, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đinh Chí Minh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà ( HDTC ) về tội “ Tham ô tài sản ”.

Ông Đinh Chí Minh.

Cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với ông Đinh Trường Chinh (em trai của ông Minh, 50 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty HDTC ) về cùng tội danh trên. Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra các sai phạm xảy ra tại Công ty HDTC.

Cuối năm 2023, ông Chinh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Sau khi ông Chinh bị bắt, Công ty HDTC đã thay đổi giấy phép đăng ký thay đổi doanh nghiệp và chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển từ ông Chinh sang ông Minh.

Ông Đinh Trường Chinh bị bắt vào cuối năm 2023. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM thụ lý vụ án “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty HDTC.

Ngày 16/10/2023, PC01 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phan Quang Tống (nguyên Tổng giám đốc Công ty HDTC) và bà Lý Kim Vân (nguyên Kế toán trưởng Công ty HDTC) về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, một số cá nhân có liên quan đến vụ án đã tố cáo ông Đinh Trường Chinh về các sai phạm trong quá trình điều hành Công ty HDTC.

Đồng thời, nhiều khách hàng nhận chuyển nhượng dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh (TP. Thủ Đức) do Công ty HDTC làm chủ đầu tư cùng tố cáo ông Đinh Trường Chinh và nhiều cá nhân có liên quan về việc dùng nhiều thủ đoạn gian dối, cố ý không thực hiện cam kết hợp đồng chuyển nhượng, không bàn giao các nền đất đã ký với người dân để chiếm đoạt.

Kết quả điều tra xác định, mặc dù khách hàng đã thanh toán hợp đồng nhận chuyển nhượng nền đất tại dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh nhưng ông Đinh Trường Chinh lấy nhiều lý do để tự đơn phương chấm dứt hợp đồng và không thực hiện bàn giao các nền đất này cho người dân.

Với thủ đoạn trên, ông Đinh Trường Chinh đã chiếm đoạt các nền đất trên để chuyển nhượng lại cho các cá nhân khác với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan công an khám xét Công ty HDTC. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 26/12/2023, PC01 đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, cơ quan điều tra ra lệnh khám xét đối với Công ty HDTC và thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ hoạt động điều tra. Qua xác minh lai lịch, ông Đinh Trường Chinh có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 tiền sự.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.