Hai anh em ruột bị bắt khi đang vận chuyển 9 bánh heroin về Hà Nội

Thông tin ban đầu được biết, ngày 31/12 vừa qua, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc - Bộ Công an phát hiện, bắt giữ hai đối tượng vận chuyển chất ma túy.

Đối tượng Phạm Ngọc Hữu cùng tang vật tại Cơ quan Công an.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Phạm Ngọc Thủy, sinh năm 1970 và Phạm Ngọc Hữu, sinh năm 1971, đều ở huyện Mộc Châu. Tang vật thu giữ gồm 9 bánh nghi là heroin, 1 dao nhọn và một số vật chứng khác liên quan.

Thủy và Hữu là anh em ruột. Thủy có 1 tiền án về tội tàng trữ, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy, còn Hữu có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội đánh bạc.

Hai anh em đã thuê xe taxi từ huyện Mộc Châu, qua huyện Vân Hồ đi về Hà Nội để tiêu thụ số ma túy trên nhưng khi đang trên đường vận chuyển thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ./.