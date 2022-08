Ngày 3/8, TAND tỉnh Long An mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ bắn chết người trên quốc lộ 1, xét xử các bị cáo Tô Nhựt Khanh (SN 1993), Lê Thanh Phúc (SN 1993, cùng quê Châu Thành, Tiền Giang), Trần Trung Thành (SN 1993, ngụ Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) về tội “Giết người” và tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Bị cáo Võ Tuấn Vũ (SN 1999, quê Tiền Giang) bị xét xử về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "không tố giác tội phạm”. Phạm Huỳnh Phúc Thiện (SN 2003), Tô Phước Lộc (SN 2002, cùng quê Tiền Giang) bị xét xử về hành vi “che giấu tội phạm”.



Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Tô Nhựt Khanh là con trai của một gia đình có tiếng tại Tiền Giang, sở hữu hàng loạt cơ sở kinh doanh, trong đó có kinh doanh vận tải. Ngoài cái mác là “thiếu gia”, Khanh còn có tiếng là một đại ca giang hồ ở Tiền Giang. Độ chịu chơi của Khanh mà mọi người biết đến nhiều nhất là sưu tầm số điện thoại, biển số xe đẹp. Để phô trương thanh thế, Khanh thu nhận nhiều “đệ tử” là các đối tượng có máu mặt về dưới trướng, lấy danh nghĩa là nhân viên của công ty.

Khung cảnh phiên xét xử "Thiếu gia" chỉ đạo đàn em bắn chết người.

Trước khi chỉ đạo đàn em thanh toán đối thủ để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn, từ tháng 3/2019 đến tháng 2/2020, Khanh đặt mua 4 khẩu súng hoa cải tự chế, 2 khẩu súng dạng Rulo, 33 viên đạn cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác như: còng số 8, súng bắn điện, bình xịt hơi cay... cất giấu trong nhà, khu vực bãi xe để… thủ thế.

Người có mâu thuẫn với Khanh là Đào Quốc Liêu, cũng là một trong những tay anh chị có tiếng ở Tiền Giang và Đào Quốc Thịnh (con của Liêu). Nhóm của Khanh liên tục bị nhóm của của Liêu dùng súng bắn, chém gây thương tích nên Khanh quyết trả thù. Ngày 30/4/2020, Thiện chở Khanh tìm Thịnh và dùng súng bắn Thịnh bị thương tích 25%. Khoảng 1 tháng sau, Nguyễn Văn Công Minh Quốc (đàn em của Khanh) bị nhóm Liêu chém gây thương tích 52%. Nhận được tin này, Khanh đưa súng cho Trần Thành Trung tìm Liêu bắn trả thù nhưng không tìm được.

Súng quân dụng mà bị cáo Khanh đặt mua trên mạng.



Trưa 25/7/2020, Khanh thấy Liêu chạy ngang nhà mình nên gọi điện chỉ đạo Thành và Phúc bám theo. Đến địa bàn tỉnh Long An, khi Liêu đang dừng đèn đỏ, Phúc áp sát xe Liêu để Thành nổ súng bắn hạ Liêu. Liêu bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án 2 đối tượng không về Tiền Giang mà chạy thẳng lên TP Hồ Chí Minh lẩn trốn. Vụ bắn Liêu, Thiện, Lộc và Vũ biết nhưng không tố giác.

Công an tỉnh Long An xác lập chuyên án, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh Tiền Giang lần theo dấu vết các nghi can qua nhiều tỉnh thành, lần lượt bắt Khanh và các đàn em. TAND tỉnh Long An đã mở phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 7/7/2022. Tuy nhiên phiên tòa phải hoãn vì vắng mặt luật sư của các bị cáo, vắng mặt một số người liên quan và nhân chứng.

Tại phiên xét hỏi, bị cáo Trần Trung Thành khai trực tiếp bắn ông Liêu. Thành không có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng là chỗ thân tình với bị cáo Khanh nên khi Khanh nhờ, Thành đã nhận lời tìm bắn ông Liêu. Thành cũng thừa nhận, trước khi thực hiện việc bắn ông Liêu, Thành nhận từ Khanh 3 khẩu súng gồm 2 khẩu súng hoa cải tự chế và 1 khẩu súng hơi. Tuy nhiên, Thành cho rằng không nhớ đã bắn trúng ông Liêu vào vị trí nào và cho rằng mục đích bắn ông Liêu chỉ là để cảnh cáo. Bị cáo Thành cho biết mình bị truy tố về tội “giết người" và "tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép” là đúng. Thành tỏ ra rất hối hận về hành vi của mình.

Bị cáo Khanh tại tòa.



Bị cáo Lê Thành Phúc (người chở Thành đi bắn ông Liêu) khai không được bị cáo Khanh nhờ đi bắn ông Liêu, nhưng Phúc biết mặt ông Liêu nên được Thành nhờ chở đi. Sau khi bắn ông Liêu, Phúc chở Thành về nhà thay đồ, cất giấu khẩu súng.

Bị cáo Tô Nhựt Khanh khai bản thân không nhờ Thành giúp mà do Thành “tự nguyện”. Bị cáo Khanh thừa nhận mua các khẩu súng quân dụng trên mạng xã hội sau đó giao cho Thành. Tuy không thừa nhận việc nhờ Thành và Phúc bắn ông Liêu nhưng bị cáo Khanh thừa nhận bản thân là chủ mưu trong vụ án này. Ngoài ra bị cáo Khanh cũng thừa nhận trước đó đã bắn Đào Quốc Thịnh (con ông Liêu) gây thương tích.

Trả lời tại tòa về việc mâu thuẫn với ông Liêu, Khanh khai, giữa bị cáo Khanh và ông Liêu có mâu thuẫn từ trước trong việc làm ăn. Nhiều lần một số anh em, họ hàng của bị cáo Khanh bị người của ông Liêu chém. Khanh nhiều lần gọi điện cho ông Liêu xin lỗi và nhờ người giảng hòa nhưng ông Liêu không chấp nhận, vẫn đe dọa bắn, chém những người nhà và người thân của Khanh. Vì vậy, Khanh đặt mua súng để… phòng thân. “Bị cáo nhìn nhận hành vi của bản thân rất sai trái, bị cáo hối hận về hành vi của mình. Việc truy tố bị cáo các tội danh như cáo trạng nêu là đúng đối với bị cáo”- Khanh nói trước tòa.

Kết thúc phiên xét xử các bị cáo, bị hại đều đồng ý với cáo trạng đưa ra. Các bị cáo Khanh, Phúc, Thành đồng ý bồi thường hơn 1 tỉ đồng các tổn thất vật chất, tinh thần, chi phí mai táng, cấp dưỡng các con chưa đủ tuổi của bị hại.

Sau 1 ngày nghị án, tối cùng ngày, HĐXX TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Tô Nhựt Khanh mức án tử hình về tội “giết người”, 6 năm tù về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hình phạt Tô Nhựt Khanh phải chịu mức án tử hình. Trần Trung Thành bị tuyên phạt mức án tử hình về tội “giết người”, 4 năm tù về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt bị cáo Trần Trung Thành phải chịu mức án tử hình. Bị cáo Lê Thanh Phúc phải chịu mức án 18 năm tù về tội “giết người”, 2 năm tù về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hình phạt là 20 năm tù.

Bị cáo Phạm Huỳnh Phúc Thiện chịu mức án 2 năm tù và bị cáo Tô Phước Lộc nhận mức án 1 năm 6 tháng tù về cùng tội “che giấu tội phạm”. Bị cáo Lộc trước đó chưa chấp hành mức án 3 năm tù nên tổng hợp hình phạt cho bị cáo Lộc là 4 năm 6 tháng tù. Bị cáo Võ Tuấn Vũ bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội “không tố giác tội phạm”, 1 năm 6 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hình phạt của bị cáo Vũ là 2 năm 3 tháng tù.