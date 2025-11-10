HAGL vắng bóng trên đội tuyển Việt Nam, bầu Đức vẫn có thể nở nụ cười

Vì sao quân HAGL vắng bóng trên đội tuyển Việt Nam?

Không có cầu thủ nào đang khoác áo CLB HAGL góp mặt trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 11/2025. Đây là lần đầu tiên sau hơn 1 năm dưới thời HLV Kim Sang-sik, hiện tượng này tái diễn.

Mới chỉ cách đây nửa năm, HAGL còn là đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho tuyển Việt Nam. Ở đợt tập trung tháng 3/2025, đội chủ sân Pleiku có 4 người lên tuyển, bằng với những CLB tiếng tăm khác như Hà Nội FC hay Thể Công Viettel.

Trước đó, trong suốt quãng thời gian 10 năm kể từ khi lứa Công Phượng, Văn Toàn lên thi đấu V.League cho tới năm 2024, HAGL từng thường xuyên cung cấp nhiều cầu thủ cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Vậy điều gì đang xảy ra?

Trên thực tế, có cả lý do khách quan và chủ quan trong việc HAGL không có cầu thủ lên tuyển trong đợt tập trung sắp tới. 3/4 cái tên từng lên tuyển hồi tháng 3 đã chuyển CLB. Châu Ngọc Quang và Bảo Toàn gia nhập CLB Ninh Bình. Phạm Lý Đức cập bến CLB CAHN.

Thủ môn Trần Trung Kiên hội quân cùng đội U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 33

Cái tên còn lại là Trần Trung Kiên đã có trận ra mắt ĐTQG hồi tháng 10. Nhưng ở dịp FIFA Days tháng 11, Trung Kiên tập trung cùng đội U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 33. Ngoài ra, đội bóng phố Núi còn một cầu thủ nữa cũng từng được gọi lên ĐTQG nhưng hiện đang tập trung cùng đội U22 là Đinh Quang Kiệt.

Bầu Đức vẫn đang đi đúng hướng

Trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam, có 2 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL là Lê Phạm Thành Long và Trần Bảo Toàn. Với bầu Đức, đây là những tin vui. Bởi trong những kế hoạch đào tạo cầu thủ của ông, việc mang tới những nhân tố chất lượng cho các cấp độ ĐTQG luôn là mục tiêu lớn nhất.

Trường hợp Trần Bảo Toàn là một ví dụ tiêu biểu về “bệ phóng” HAGL. Chân sút 25 tuổi nổi lên từ sớm và ra mắt U22 Việt Nam khi chưa tròn 19 tuổi. Nhưng sau bàn thắng mang về chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022, Bảo Toàn phần nào chững lại.

Thời điểm đó, chính việc được tạo điều kiện ra sân thường xuyên tại V.League đã giúp cầu thủ sinh năm 2000 vượt qua khó khăn và bứt phá. Mùa giải 2024/25, Bảo Toàn thi đấu 20 trận, ghi 2 bàn và có 7 pha kiến tạo trong màu áo HAGL tại V.League. Phong độ xuất sắc này giúp anh được HLV Kim Sang-sik gọi lên tuyển Việt Nam và “lọt mắt xanh” CLB Ninh Bình.

Trần Bảo Toàn đang có những bước tiến mạnh mẽ

Mùa giải 2025/26, HAGL vẫn đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng V.League. Đội bóng phố Núi mới giành được 8 điểm sau 10 trận và tạm thời đứng thứ 12 trên BXH. Nhưng sân Pleiku vẫn tiếp tục tạo cơ hội cho các tài năng trẻ được ra sân.

Ngoài Trần Trung Kiên và Đinh Quang Kiệt, có thể kể đến những Võ Phước Bảo, Cao Hoàng Minh, Trần Gia Huy, Nguyễn Minh Tâm, Trần Gia Bảo. Họ là những cái tên được kỳ vọng sẽ duy trì được truyền thống HAGL cống hiến cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam.