Luật sư bày kế, 7 cầu thủ “nhập tịch lậu” có thể trở lại tuyển Malaysia nhờ quy định của FIFA

Với việc FIFA bác đơn kháng cáo, hi vọng lật ngược tình thế của LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch bao gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca đã gần như chấm dứt.

Nhưng có một thắc mắc được người hâm mộ Malaysia đặt ra: Liệu sau khi hết 12 tháng treo giò, nhóm cầu thủ “nhập tịch lậu” có thể khoác áo đội tuyển Malaysia?

Luật sư Nik Erman Nik Roseli (Malaysia) đã trả lời cho câu hỏi này: “Hình phạt của FIFA không “hợp thức hóa” chuyện nhập tịch trái phép. 7 cầu thủ nhập tịch không thể thi đấu cho đội tuyển Malaysia ngay sau khi hết hạn treo giò”.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA treo giò 12 tháng

Tuy nhiên, ông Nik Erman Nik Roseli chỉ ra một con đường khác nếu LĐBĐ Malaysia vẫn có kế hoạch với 7 cầu thủ nhập tịch:

“Để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch phải ở Malaysia đủ 5 năm theo quy định của FIFA. Nghĩa là họ phải sinh sống tại Malaysia ít nhất 183 ngày trong mỗi chu kỳ 12 tháng trong 5 năm liên tục”.

Theo luật sư Nik Erman Nik Roseli, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch đều sở hữu trình độ chơi bóng ở đẳng cấp cao so với khu vực Đông Nam Á. Các CLB Malaysia có thể chiêu mộ những cầu thủ này để tạo điều kiện cho họ chơi bóng tại Malaysia và nhập tịch theo con đường nói trên.

Đội tuyển Malaysia hiện cũng có khá nhiều cầu thủ nhập tịch nhờ vào quy định “sinh sống đủ 5 năm” như Endrick (gốc Brazil), Paulo Josue (gốc Brazil), Jordan Mintah (gốc Ghana).