HAGL trở lại vị trí số một, bầu Đức nhận tin vui lớn

CLB HAGL vẫn luôn nổi tiếng với việc cung cấp nhiều tuyển thủ cho tuyển Việt Nam.

Để chuẩn bị cho giải U23 Quốc tế 2026 diễn ra trong tháng 11 này, HLV Kim Sang-sik và quyền HLV Đinh Hồng Vinh đã chốt danh sách 26 tuyển thủ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng lực lượng hướng đến SEA Games 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028, danh sách lần này chỉ bao gồm các cầu thủ thuộc độ tuổi U21 (sinh từ năm 2005 trở về sau).

3 CLB đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho U23 Việt Nam là HAGL, SLNA và Hưng Yên. Mỗi đội bóng đều có 4 cái tên trong danh sách hội quân. 2 CLB CA TP.HCM và CAND đều có 3 tuyển thủ. Ngoài ra, lò đào tạo Hà Nội FC cũng có 2 nhân tố lên tuyển.

Với HAGL, việc đóng góp nhiều nhân sự cho đội tuyển thêm một lần chứng minh triết lý làm bóng đá của bầu Đức. Cho dù đang gặp khó khăn lớn tại V.League và đối mặt nguy cơ xuống hạng, đội bóng phố Núi vẫn luôn là nơi ươm mầm các tài năng trẻ. Mục tiêu của bầu Đức không gì khác ngoài việc cung cấp được nhiều cầu thủ chất lượng cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

4 cầu thủ HALG lên tuyển U23 Việt Nam trong đợt tập trung này là Nguyễn Vũ Khang, Nguyễn Quốc Quang Huy, Nguyễn Minh Tâm và Trần Gia Bảo.

Trần Gia Bảo là cái tên quen thuộc ở các cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam và cũng giữ kỷ lục cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn tại V.League. Mùa giải 2026/27, anh đã ra sân 5 trận, ghi 1 bàn và có 1 đường kiến tạo cho HAGL. Nguyễn Minh Tâm từng góp ở đội hình U23 Việt Nam dự giải giao hữu tại Trung Quốc hồi tháng 3/2026 và ghi 1 bàn vào lưới U23 Triều Tiên.

Trần Gia Bảo đã có 36 trận đấu và 5 bàn thắng tại đấu trường V.League ở tuổi 18. Đây là con số mà rất ít cầu thủ Việt Nam ở cùng độ tuổi có được.

Nguyễn Quốc Quang Huy ngay trong mùa giải ra mắt V.League đã liên tục được đá chính. Hậu vệ 19 tuổi góp mặt trong cả 7 trận đấu của HAGL kể từ đầu mùa với tổng cộng 487 phút trên sân. Trong khi đó, thủ môn Nguyễn Vũ Khang với chiều cao 1m94 cũng nhận được sự kỳ vọng không nhỏ.

Ngoài những cái tên nói trên, còn một nhân tố khác trưởng thành từ CLB HAGL và hiện đang chơi cho CLB CA TP.HCM là Đinh Quang Kiệt. Trung vệ sinh năm 2009 đã có 1 lần ra sân ở cấp ĐTQG và vừa cùng tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2026.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2026

Trong quá khứ, các ngôi sao đến từ HAGL từng nhiều lần đóng góp quan trọng những chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam, từ cấp U17, U20, U23 đến ĐTQG. Tại giải U23 Quốc tế sắp tới, với việc được thi đấu trên "sân nhà" Pleiku, hi vọng các ngôi sao phố Núi sẽ lại tỏa sáng để mang về những chiến thắng cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Giải U23 Quốc tế 2026 diễn ra từ 10/11 đến 14/11/2026. 4 đội tham dự giải là U23 Việt Nam, U23 Singapore, U23 Thái Lan và U23 Qatar. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để phân định thứ hạng. Ngay ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ cực mạnh là U23 Thái Lan.



