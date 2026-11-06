Tuyển Việt Nam rượt đuổi tỉ số "nghẹt thở" với đối thủ hạng 48 FIFA

Tuyển Việt Nam đã có trận đấu thứ hai trong loạt trận đấu tháng 11/2026.

Ngày 5/11, đội tuyển futsal Việt Nam có trận đấu giao hữu thứ 2 liên tiếp với Kyrgyzstan (đang xếp thứ 48 thế giới trên BXH FIFA). Ở trận lượt đi, đội tuyển futsal Việt Nam từng để thua 1-2 dù có thời điểm triển khai power-play hiệu quả. Vì vậy, màn tái đấu là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá khả năng vận hành lối chơi, nhất là trong những thời điểm đội tuyển cần tìm kiếm bàn thắng.

Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm. Phút thứ 8, Huỳnh Văn Hoài có pha dứt điểm đáng chú ý nhưng không thắng được thủ môn đội chủ nhà. Ở chiều ngược lại, Phạm Văn Tú cũng chơi tập trung với pha cản phá xuất sắc trong tình huống đối mặt. Không lâu sau, cú đá phạt của Từ Minh Quang đưa bóng chạm người đối phương rồi tìm đến cột dọc khung thành Kyrgyzstan.

Sức ép của đội tuyển futsal Việt Nam được cụ thể hóa ở phút 15. Huỳnh Văn Hoài có pha xử lý kỹ thuật bên hành lang biên, vượt qua sự truy cản của đối phương trước khi chuyền ngang thuận lợi. Thịnh Phát khéo léo loại bỏ cầu thủ phòng ngự rồi tung cú sút quyết đoán, đánh bại thủ môn Kudaberdiev, mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng giúp đội khách chơi tự tin hơn. Thịnh Phát tiếp tục có cơ hội dứt điểm sau đường chuyền của Châu Đoàn Phát, nhưng thủ môn Kyrgyzstan đã kịp thời cản phá. Trong khi đó, Văn Tú cũng có thêm một pha cứu thua quan trọng ở phút 18, giúp Việt Nam bảo toàn lợi thế trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Hồ Văn Ý được đưa vào sân thay Phạm Văn Tú. Đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động và có cơ hội gia tăng cách biệt ở phút 21, nhưng cú sút mạnh của Gia Hưng lại đưa bóng đi vọt xà.

Phút 24, một sai sót trong xử lý bóng của Đa Hải tạo điều kiện để Dzhanat cướp bóng, kiến tạo cho Talaibekov ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sau bàn thua, Phạm Văn Tú trở lại khung thành. Đội khách tiếp tục nỗ lực tổ chức tấn công nhưng thiếu chính xác ở những tình huống quyết định. Đáng chú ý, phút 26, Việt Nam có cơ hội trong tình huống phối hợp 3 đánh 1 nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ngay sau đó, Châu Đoàn Phát phải có pha cản phá xuất sắc trước cú dứt điểm nguy hiểm của Doolotov.

Đội chủ nhà càng chơi càng hưng phấn, liên tục gây sức ép bằng những tình huống pressing và dứt điểm từ nhiều vị trí. Phút 34, hàng phòng ngự Việt Nam một lần nữa mắc sai sót khi Ngọc Ánh bị đối phương vượt qua, tạo điều kiện để Doolotov chích mũi giày ghi bàn, đưa Kyrgyzstan vượt lên dẫn 2-1.

Trong thế bị dẫn bàn, HLV Diego Giustozzi quyết định triển khai power-play khi trận đấu còn khoảng 5 phút. Đây cũng là thời điểm đội tuyển futsal Việt Nam thể hiện rõ khả năng phối hợp và sự nhuần nhuyễn trong cách tổ chức tấn công. Những đường chuyền nhanh, liên tục hoán đổi vị trí và khai thác khoảng trống khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn.

Phút 37, từ một pha phối hợp power-play bài bản, Nhan Gia Hưng chuyền bóng vào cột xa để Từ Minh Quang băng xuống đệm bóng, san bằng tỷ số 2-2. Trong hai phút cuối, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì power-play và tạo thêm cơ hội đáng chú ý. Khi trận đấu chỉ còn 32 giây, Thịnh Phát có cơ hội đệm bóng ở cột xa sau một tình huống phối hợp sắc nét, nhưng thủ môn Kyrgyzstan đã xuất sắc cứu thua.

Chung cuộc, đội tuyển futsal Việt Nam hòa Kyrgyzstan 2-2. Dù vẫn còn những hạn chế trong khâu phòng ngự và các tình huống xử lý cá nhân, khả năng tổ chức power-play hiệu quả là điểm sáng đáng ghi nhận. Hai trận giao hữu với đội chủ nhà cũng mang lại những trải nghiệm chuyên môn thiết thực, giúp HLV Diego Giustozzi tiếp tục đánh giá lực lượng, hoàn thiện chiến thuật cho những nhiệm vụ phía trước.