HAGL thiết lập cột mốc tệ nhất lịch sử CLB ở V.League, tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng

Chiều nay trên sân PVF, HAGL bước vào vòng 5 V.League 2025/26 với quyết tâm chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài từ đầu mùa. Dù vậy, sau 90 phút thi đấu, đội bóng phố Núi lại thêm một lần khiến người hâm mộ phải thất vọng.

Ngay từ những phút đầu, HAGL nhập cuộc đầy chủ động. Phút thứ 3, Vĩnh Nguyên đá phạt để Quang Kiệt bật cao đánh đầu, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Chỉ ít phút sau, Jairo tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm PVF-CAND nhưng cơ hội trôi qua khi các hậu vệ chủ nhà kịp thời phá bóng.

HAGL vẫn chưa chấm dứt được chuỗi trận khủng hoảng.

Tới phút 23, khán giả trên sân như đứng cả dậy khi Đình Lâm tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Bóng bay căng và hiểm, song thủ môn Phí Minh Long đã bay người cứu thua xuất sắc. Ngay sau đó, trung vệ Filho đánh đầu cận thành nhưng vẫn thiếu chính xác. Đây cũng là cơ hội rõ rệt nhất mà HAGL tạo ra trong hiệp 1.

Ở phía bên kia, PVF-CAND cũng nỗ lực phản đòn. Phút 30, Công Đến có tình huống dứt điểm sau pha phối hợp tấn công từ cánh trái nhưng lực sút quá nhẹ, không làm khó được thủ môn Trung Kiên. Nửa cuối hiệp 1, Minh Tâm nỗ lực đi bóng qua 3-4 hậu vệ chủ nhà song bị chặn lại. Hai đội rời sân sau 45 phút đầu với tỷ số 0-0.

Samson vào sân trong hiệp 2 và khuấy đảo hàng thủ HAGL.

Bước sang hiệp 2, PVF-CAND tung “lão tướng” Hoàng Vũ Samson vào sân. Sự xuất hiện của tiền đạo này giúp thế trận tấn công của đội chủ nhà sáng sủa hơn hẳn. Phút 55, Mpande mất tập trung, để Minh Tâm của HAGL có cơ hội tung cú dứt điểm nhanh, nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí thủ môn Minh Long.

Đến phút 64, Samson bật cao đánh đầu, bóng dội xà ngang khung thành HAGL trong sự tiếc nuối của khán giả nhà. May mắn đã cứu cho đội khách đã một bàn thua.

Những phút còn lại, cả hai bên đều dồn lên với hy vọng tìm bàn thắng nhưng mọi nỗ lực đều không thành.

HAGL có khởi đầu mùa giải đầy thất vọng.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0 đồng nghĩa với việc HAGL đã trải qua 5 vòng đấu liên tiếp ở V.League 2025/26 mà chưa ghi nổi một bàn thắng nào (mới đá 4 trận do vòng 4 lùi lịch). Trước đây, thành tích tệ nhất của HAGL là đá 3 vòng đầu khi ghi bàn tại V.League 2022.

Với thành tích hòa 2, thua 2, HAGL hiện xếp thứ 13 với vỏn vẹn 2 điểm sau vòng 5. Đội bóng này chỉ xếp trận CLB Thanh Hóa nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-4 so với -6).

Ở loạt trận cùng giờ, SLNA để thua CLB Công an TP.HCM 2-3 ngay tại sân Vinh. Ở sân Gò Đậu, chủ nhà Becamex TP.HCM cũng thất thủ 1-2 trước CLB Đà Nẵng.

Tiến Linh và đồng đội tạm vươn lên dẫn đầu bảng với 13 điểm (đã đá 6 trận).