Hacker tuyên bố nắm dữ liệu nhạy cảm của ‘gần như toàn bộ đặc vụ FBI’

Nhóm tội phạm mạng ShinyHunters tuyên bố đã xâm nhập FBI và đánh cắp hàng terabyte dữ liệu nhạy cảm về gần như toàn bộ đặc vụ và người thân của họ.

(Ảnh minh họa)

Nhóm tội phạm mạng ShinyHunters tuyên bố đã xâm nhập Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và đánh cắp hàng terabyte thông tin cá nhân nhạy cảm về gần như toàn bộ đặc vụ của cơ quan này cùng vợ hoặc chồng của họ, cũng như những người từng nộp đơn xin việc tại FBI.

ShinyHunters là một nhóm tin tặc và tống tiền hoạt động với quy mô lớn, có liên quan đến nhiều vụ đánh cắp dữ liệu nhằm vào các tập đoàn lớn và tổ chức chính phủ. Chính FBI từng cảnh báo về nhóm này hồi tháng 5.

“Chúng tôi đã xâm nhập FBI. Chúng tôi đang nắm giữ dữ liệu rất nhạy cảm về gần như tất cả đặc vụ FBI và những người đã nộp đơn xin việc tại FBI”, nhóm này tuyên bố hôm 22/9 trên trang phát tán dữ liệu trên dark web.

Nhóm này được cho là đã công bố một mẫu dữ liệu được cho là bị đánh cắp cùng ảnh chụp màn hình một website tuyển dụng của FBI đã bị thay đổi giao diện.

ShinyHunters tuyên bố đã lấy được hàng terabyte thông tin, bao gồm tên, địa chỉ nhà và số điện thoại.

Reuters cho biết họ có thể tìm thấy những trường hợp dường như trùng khớp với một số cá nhân trong mẫu dữ liệu, nhưng không thể xác định rằng thông tin này thực sự được lấy từ các hệ thống của FBI.

FBI chưa xác nhận vụ xâm nhập hoặc quy mô của vụ đánh cắp dữ liệu bị cáo buộc. Tuy nhiên, một người phát ngôn được cho là đã nói với 404 Media rằng cơ quan này “đã biết về những tuyên bố liên quan đến hoạt động trái phép ảnh hưởng đến FBIjobs.gov và hiện đang điều tra”.

Website tuyển dụng của FBI và cổng thông tin dành cho những người đăng ký làm đặc vụ tạm thời không thể truy cập vào hôm 22/9.

Theo ShinyHunters, vụ xâm nhập bắt đầu bằng việc nhóm này chiếm quyền kiểm soát một máy chủ Oracle PeopleSoft, nền tảng chạy phần mềm thường được các bộ phận nhân sự sử dụng.

Các tin tặc tuyên bố sau đó có thể xâm nhập vào một môi trường đám mây chính phủ do Amazon lưu trữ, nơi chứa dữ liệu về nhân sự và người nộp đơn của FBI.

FBI cũng như các công ty liên quan chưa công khai xác nhận thông tin này.

Các tin tặc cho biết cuộc tấn công “không nhằm mục đích tài chính”. Thay vào đó, họ yêu cầu FBI gỡ bỏ một khuyến cáo về an ninh mạng được công bố hồi tháng 5, mà ShinyHunters cho rằng chứa những cáo buộc sai sự thật về nhóm này.

Trong khuyến cáo đó, FBI cáo buộc các tin tặc có liên quan đến ShinyHunters sử dụng các mối đe dọa, hành vi quấy rối và trong một số trường hợp là swatting để nhắm vào nạn nhân.

FBI đồng thời cảnh báo tội phạm mạng đôi khi phóng đại quy mô dữ liệu mà chúng đã thu được.

ShinyHunters chưa cho biết nhóm này dự định làm gì với lượng thông tin được cho là đã đánh cắp nếu FBI từ chối yêu cầu của họ.