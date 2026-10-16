Hà Xứ Nghệ – Khi một người trẻ trở về để gắn bó với nghề làm nông

Có những người trẻ rời quê để tìm cơ hội. Cũng có người chọn trở về, không phải vì quê hương nhiều cơ hội hơn, mà bởi họ nhìn thấy những giá trị quê nhà còn bỏ ngỏ.

Đặng Thị Ngọc Hà, sinh năm 2001, là một người trẻ như thế.

Sinh ra trong một gia đình neo người, bố mất sớm, Hà lớn lên bên mẹ và ông bà. Sau khi tốt nghiệp loại Giỏi Trường Đại học Luật TP.HCM, cô từng đứng trước nhiều lựa chọn cho tương lai. Nhưng cuối cùng, Hà chọn trở về Nghệ An để được gần gia đình và bắt đầu công việc từ chính quê hương mình.

Những ngày trở về, Hà bắt đầu nhìn những nông sản quen thuộc bằng một góc nhìn khác.

Mè đen, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, hạt kê… không phải những nông sản chỉ Nghệ An mới có. Nhưng với một tỉnh có diện tích rộng, người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp và sản lượng các loại nông sản này khá lớn, Hà nhận ra đây hoàn toàn có thể trở thành một lợi thế của xứ Nghệ.

Điều khiến cô trăn trở là câu chuyện phía sau mỗi mùa thu hoạch. Đến vụ, nông sản được thu gom, thương lái tìm đến và giá cả nhiều khi phụ thuộc vào thị trường, được mùa thì mất giá, nông sản vẫn chủ yếu bán đi ở dạng nguyên thô .

Hà bắt đầu đặt câu hỏi: "Tại sao những hạt nông sản được trồng trên chính quê hương mình lại chỉ có thể bán đi với giá của nguyên liệu thô? Tại sao người Nghệ An không thể giữ lại nhiều hơn giá trị của chính sản vật mình làm ra? "

Và đó cũng là điểm bắt đầu của Hà Xứ Nghệ. Thay vì chỉ giúp bà con thu mua nông sản nguyên hạt, Hà lựa chọn đi theo hướng chế biến sâu hơn. Những loại đậu, hạt quen thuộc được lựa chọn, làm sạch, rang và chế biến thủ công thành các dòng bột dinh dưỡng. Mục tiêu của Hà không phải biến những sản vật quê hương thành một thứ gì quá xa lạ, mà ngược lại, giữ nguyên giá trị quen thuộc của hạt nhưng làm cho nó tiện lợi hơn với cuộc sống hiện đại.

Một nắm đậu trước đây có thể cần nhiều thời gian ngâm, nấu. Nhưng khi được chế biến thành bột, người dùng có thể dễ dàng pha thành một thức uống trong vài phút. Từ trẻ em, người lớn đến người cao tuổi đều có thể sử dụng theo nhu cầu và khẩu vị riêng.

Hà muốn mỗi sản phẩm Hà Xứ Nghệ khi đến tay người dùng không chỉ đơn giản là "một hộp bột bột dinh dưỡng tốt cho sức khỏe", mà phía sau đó là câu chuyện về những hạt nông sản lành được trồng trên quê hương, về người nông dân đã dành cả mùa vụ để chăm sóc và về một người trẻ đang cố gắng tạo ra những sản phẩm chất lượng .

Hà hiểu rằng con đường này không dễ. Từ nông sản thô đến một sản phẩm hoàn chỉnh là cả một quá trình đòi hỏi sự đầu tư, nghiên cứu, ti mĩ và kiên trì. Hai năm qua bằng tuổi trẻ, bằng nhiệt huyết bằng đam mê Hà đã miệt mài cho ra rất nhiều dòng bột dinh dưỡng và được rất nhiều khách hàng đón nhận.

Bột dinh dưỡng nhà Hà không có gì lớn lao, nhưng lại chứa đựng nhiều điều đáng quý: không phụ gia, không chất bảo quản, không hương liệu, không bột béo bột sữa để kích thích vị giác. Tất cả chỉ là những loại đậu thuần chủng, thêm các loại hạt dinh dưỡng như hạt điều, hạnh nhân, macca, óc chó…. hạt được ngâm ủ đúng giờ, rang xay thủ công bằng bếp củi, nghiền mịn.

Chính cái mộc mạc, nguyên bản đó đã khiến khách hàng như được trở về tuổi thơ giữa một thế giới xung quanh toàn đồ công nghiệp. Sản phẩm nguyên bản, nguyên vị càng dùng sức khỏe càng cải thiện. Hà không có nhiều thứ, nhưng thứ Hà có là sự chân thành, tận tâm, tỉ mĩ, và sự tử tế trong từng sản phẩm của mình làm ra .

Suy cho cùng, quê hương không chỉ cần những người trở về để làm việc. Quê hương cần những người trở về và tự hỏi: "Mình có thể làm gì để có công việc tử tế, tạo ra thu nhập cho bà con, đưa sản phẩm đi xa hơn, tiện lợi hơn…" trở về không phải là đi ngược lại phía trước. Mà là trở về để làm cho nơi mình sinh ra có thể đi xa hơn.