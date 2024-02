Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas. Ảnh: Reuters

Đề xuất đưa ra cáo buộc luận tội đối với ông Mayorkas được thông qua hôm 13/2 với 214 phiếu thuận và 213 phiếu chống. Có ba thành viên đảng Cộng hòa bỏ phiếu phản đối đề xuất này cùng với các thành viên đảng Dân chủ.

Cuộc bỏ phiếu đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử Mỹ và là lần đầu tiên sau gần 150 năm, Hạ viện luận tội một thành viên Nội các của tổng thống.

Trong đề xuất dài 22 trang, các nghị sĩ cáo buộc ông Mayorkas từ chối tuân theo các quyết định của tòa án liên bang liên quan đến cuộc khủng hoảng biên giới, nói rằng ông phải chịu trách nhiệm về làn sóng người nhập cư gia tăng ở biên giới phía nam. Báo cáo cũng cho rằng ông Mayorkas đã "không trung thực" trước Quốc hội, "hành động theo cách hoàn toàn không phù hợp với nhiệm vụ của mình và pháp quyền".

“Trong suốt nhiệm kỳ Bộ trưởng An ninh Nội địa, Alejandro N. Mayorkas đã nhiều lần vi phạm các luật do Quốc hội ban hành liên quan đến nhập cư và an ninh biên giới. Chủ yếu do hành vi trái pháp luật của ông mà hàng triệu người nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào Mỹ hằng năm và nhiều người ở lại Mỹ bất hợp pháp", trích báo cáo.

Đảng Dân chủ phản đối việc luận tội, trong đó hạ nghị sĩ California - Tom McClintock nói rằng các cáo buộc chống lại ông Mayorkas “đã bóp méo Hiến pháp”. Ông cũng cho rằng đề xuất sẽ phải đối mặt với sự phản đối tại Thượng viện (do đảng Dân chủ kiểm soát) - cơ quan có nhiệm vụ kết tội hoặc tuyên trắng án cho người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa.

Bộ trưởng Mayorkas cho biết ông không chịu trách nhiệm về tình hình biên giới, nói rằng đó là lỗi của hệ thống nhập cư Mỹ mà Quốc hội chưa thể khắc phục.

Một số lượng kỷ lục người di cư đã vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào năm 2021, và cựu Tổng thống Donald Trump đã coi đây là trọng tâm chính trong chiến dịch tranh cử trước đối thủ Biden.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos vào tháng trước cho thấy nhập cư là mối quan tâm số 2 của cử tri Mỹ, sau vấn đề kinh tế.