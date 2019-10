Hạ viện gửi trát cho Nhà Trắng, điều tra luận tội TT Trump đến hồi "gay cấn"

Trát hầu tòa này do các nghị sĩ Elijah E. Cummings, Adam Schiff và Eliot Engel, lần lượt là Chủ tịch của các Ủy ban Giám sát, Tình báo và Đối ngoại của Hạ viện Mỹ, có nội dung kêu gọi Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney hợp tác với quá trình điều tra nhằm tìm hiểu “mức độ tổn hại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra đối với an ninh quốc gia khi yêu cầu Ukraine can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020”.

Theo Chủ tịch của các ủy ban, vào ngày 9/9 họ đã từng yêu cầu cung cấp các văn bản cần thiết cho cuộc điều tra, song chúng đều không có nguồn gốc từ Nhà Trắng.

“Sau gần một tháng cản trở hoạt động điều tra, có thể thấy rõ rằng Tổng thống đã chọn con đường kháng cự, gây hấn và che đậy”, ba Chủ tịch của các Ủy ban Hạ viện Mỹ nói trong một bản thông cáo báo chí. Họ cho biết, nếu mệnh lệnh này không được thực hiện trước ngày 18/10, đây sẽ được coi là hành động cản trở quá trình điều tra luận tội của Nhà Trắng.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng nhận được yêu cầu tương tự nhằm cung cấp các văn bản phục vụ quá trình điều tra, tuy nhiên hạn chót đối với ông Pence là ngày 15/10.

Mặc dù Nhà Trắng và ông Pence vẫn chưa đáp lại yêu cầu của các nghị sĩ Hạ viện Mỹ, song một nguồn tin cho biết chính quyền Trump đã có ý định viết một bức thư gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, trong đó khẳng định họ sẽ không hợp tác với bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến quá trình luận tội trừ phi lệnh này có sự đồng thuận đầy đủ của Hạ viện.