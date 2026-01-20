Hạ U23 Hàn Quốc sau 90 phút nghẹt thở, U23 Nhật Bản giành vé vào chung kết U23 châu Á

HIGHLIGHTS U23 Nhật Bản 1-0 U23 Hàn Quốc: Vững vàng vào chung kết

Trước giờ bóng lăn, trận bán kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc được đánh giá là cân tài cân sức. Tuy nhiên những diễn biến trong hiệp 1 lại cho thấy sự lấn lượt của đội bóng Xứ sở mặt trời mọc.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Nhật Bản nhanh chóng áp đặt thế trận bằng lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc chủ động lùi sâu, chơi phòng ngự và trông chờ vào các đường bóng dài, tình huống cố định.

Phút 11, U23 Nhật Bản suýt mở tỷ số khi Shuto Nagano tung đường chọc khe sắc lẹm từ phần sân nhà, đặt Yutaka Michiwaki vào thế đối mặt. Đáng tiếc, cú lốp bóng của tiền đạo này lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Trước đó, Kosei Ogura và Ryunosuke Sato cũng thử vận may bằng những cú sút xa nhưng chưa đủ độ hiểm.

Không giống trận tứ kết với U23 Jordan, U23 Nhật Bản có được bàn mở tỉ số ở ngay hiệp 1 trận bán kết.

U23 Hàn Quốc không hoàn toàn chịu trận. Phút 26, Kim Yong-Hak bật cao đánh đầu kỹ thuật từ quả đá phạt bên cánh trái, buộc thủ môn Araki phải đổ người cứu thua. Tuy nhiên, đó cũng là một trong số ít cơ hội rõ rệt của đội bóng này trong hiệp đấu đầu tiên.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng được U23 Nhật Bản cụ thể hóa ở phút 36. Từ tình huống phạt góc, Shuto Nagano đánh đầu khiến thủ thành Hong Seong-Min phải trổ tài. Bóng bật ra đúng tầm băng vào của Kaito Koizumi, và tiền vệ này không bỏ lỡ cơ hội đá bồi cận thành, mở tỷ số cho Nhật Bản.

U23 Nhật Bản mở tỉ số ở phút 36.

Sau bàn thua, U23 Hàn Quốc nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ. Trái lại, Nhật Bản càng chơi càng hưng phấn, liên tục bắn phá khung thành.

Phút 44, Haruta Kume và Koizumi liên tiếp dứt điểm nhưng đều không thành công. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Nhật Bản, một kết quả phản ánh đúng cục diện trên sân.

Bước sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc thay đổi rõ rệt cách chơi. Họ đẩy cao đội hình, tăng tốc độ và liên tục bắn phá khung thành đối phương. Phút 54, hàng thủ U23 Nhật Bản bất ngờ bỏ bóng, tạo điều kiện để Kang Seong-Jin thoát xuống dứt điểm chéo góc, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Chỉ ít phút sau, khung thành U23 Nhật Bản liên tiếp rung chuyển. Phút 58, Seok Hwan tung cú sút táo bạo từ khoảng cách rất xa, buộc thủ môn Nhật Bản phải bay người hết cỡ cản phá. Phút 62, Kang Seong-Jin tung người vô lê đẹp mắt trong vòng cấm, nhưng thêm một lần nữa “người gác đền” áo xanh chiến thắng.

U23 Nhật Bản tiếp tục duy trì mạch bất bại tại VCK U23 châu Á 2026.

Đến phút 73, U23 Hàn Quốc tiếp tục tạo ra cơ hội nguy hiểm khi Seung Bae xoay xở và dứt điểm ở góc hẹp. Tuy nhiên, bóng vẫn không chịu đi vào khung thành trong sự tiếc nuối của các cầu thủ áo đỏ. Hàng loạt pha cứu thua xuất thần biến thủ môn U23 Nhật Bản thành “người nhện”, điểm tựa lớn nhất giúp đội bóng này đứng vững trước sức ép nghẹt thở.

Bắn phá khung thành đối phương trong vô vọng, U23 Hàn Quốc đành chấp nhận thua 0-1 chung cuộc, ngậm ngùi nhìn U23 Nhật Bản giành vé vào chung kết giải U23 châu Á 2026. Đối thủ của đội bóng này sẽ là đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

Tỉ số: U23 Nhật Bản 1-0 U23 Hàn Quốc Đội hình xuất phát U23 Nhật Bản: Araki, Umeki, Nagano, Ichihara, Koizumi, Ogura, Sato, Shimamoto, Kume, Michiwaki, Ishibashi U23 Hàn Quốc: Seong Min, Shin Minha, Seok Hwan, Lee Hyunyong, Kang Min Jun, Kim Dong Jin, Bae Hyun Seo, Lee Geon Hee, Baek Gaon, Kim Yong Hak, Kang Seong Jin Ghi bàn: Koizumi 36'