Hà Trần: 'Tôi gọi điện, nhắn tin nhưng Tùng Dương không trả lời'

Ngày 11/6, Hà Trần lần đầu giải thích ồn ào với Tùng Dương gây bàn tán những ngày qua. Liên quan đến việc Tùng Dương cover ca khúc Sau lời từ khước , diva khẳng định cô không chê đồng nghiệp.

"Tôi đính chính không bình luận về Tùng Dương. 'No shame' ở đây là 'không có gì phải xấu hổ hay thẹn '. Nếu muốn nói 'không biết xấu hổ', người ta dùng 'shame on you' hoặc 'shameless'. Tùng Dương đang hiểu sai ý của tôi. Dư luận đẩy câu chuyện quá xa. Nếu không thân nhau, tôi không đùa vậy", Hà Trần giải thích.

Nữ ca sĩ nói cô không dùng nhiều mạng xã hội nên không rõ ồn ào. Cô cũng bận rộn cho live show kỷ niệm 30 năm đi hát. Hà Trần cho biết cô chủ động gọi điện, nhắn tin cho Tùng Dương để giải thích nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hà Trần nói Tùng Dương đang hiểu sai ý. Cô không trách đồng nghiệp "không biết xấu hổ".

"Tôi nghĩ Dương đang bận và hai chị em chưa nói chuyện. Tôi không có vấn đề gì với chị Thanh Lam, Tùng Dương. Họ là nghệ sĩ tôi yêu quý và trân trọng tài năng. Ngoài ra, tôi rất tiếc nếu lời bình luận khiến khán giả hiểu sai, xôn xao và ảnh hưởng đến Trấn Thành", Hà Trần nói thêm.

Vụ ồn ào xảy ra ngày 1/6, sau khi Tùng Dương đăng video cover ca khúc Sau lời từ khước (nhạc phim Mai, Phan Mạnh Quỳnh sáng tác). Bình luận "No shame" của Hà Trần dưới bài viết được nhiều người cho là nữ diva nhận xét Tùng Dương không biết xấu hổ.

Tùng Dương sau đó đáp trả nữ ca sĩ. Anh cho rằng Hà Trần đang nặng lời với mình. Nam ca sĩ thể hiện Sau lời từ khước sau khi được sự cho phép của tác giả.

"Ê-kíp Phan Mạnh Quỳnh đã đồng ý chứ tôi không bao giờ hát mà không xin phép. Thật ra với một bài hát mà đã có ít nhất 5, 6 phiên bản và được nhiều đồng nghiệp cover, thì chắc cũng không cần suy nghĩ hay bình luận nặng nề thế đâu nhỉ? Mỗi phiên bản mang một màu sắc khác nhau cho tác phẩm, càng đông càng vui, có gì đâu, sao chị Hà lại nặng lời như thế?”, Tùng Dương chất vấn Hà Trần.

Hà Trần và NSND Trần Tiến tại buổi gặp gỡ khán giả.

Hiện, Tùng Dương chưa đưa ra thêm ý kiến về vụ việc.

Cũng tại buổi giải đáp lời bình luận "No shame" dưới bài viết của Tùng Dương, Hà Trần cho biết cô chuẩn bị tổ chức live concert đầu trong sự nghiệp mang tên Live concert Thiên hà tinh khôi - Kỷ niệm 30 năm. Nữ ca sĩ cho biết sau khi được yêu mến với Mascot Phượng hoàng lửa tại The Masked Singer , cô muốn mở rộng tệp khán giả, thu hút đối tượng trẻ.

Về quy mô của live concert đầu trong sự nghiệp kéo dài 30 năm, Hà Trần nói lần này có nhiều khác biệt.

"Tôi từng có nhiều buổi live show nhỏ, solo hoặc chung với ca sĩ khác. Lần này, tôi tạo ra không gian âm nhạc cho khán giả trên 30 năm, đủ thế hệ người nghe đồng hành. Bao nhiêu kỷ niệm và vốn liếng tôi dồn hết trong concert lần này", Hà Trần nói thêm.

Hà Trần đồng thời cho biết live concert lần này có nghệ sĩ đồng hành ở TPHCM và Hà Nội là bố NSND Trần Hiếu, chú NSND Trần Tiến, NSND Thanh Lam, ca sĩ Trung Quân... Ngoài ra, khách mời riêng tại TPHCM là Phan Mạnh Quỳnh, Orange, tại Hà Nội có thêm Tóc Tiên và Lân Nhã.