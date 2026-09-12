Hà Tĩnh rà soát các gói thầu y tế liên quan Công ty Việt Mỹ

Sau khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Hà Tĩnh đang rà soát các gói thầu có liên quan đến doanh nghiệp này trên địa bàn.

Ngày 12/9, trao đổi với Báo Tiền Phong, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang rà soát, tổng hợp thông tin về các gói thầu tại các bệnh viện có liên quan đến Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ)

Theo dữ liệu đấu thầu công khai, tại Hà Tĩnh, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ từng được công bố trúng gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế thuộc Dự án Xây dựng khu xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, tháng 12/2023, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03.2/MSTB: Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế. Gói thầu có giá 100,2 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ được lựa chọn với giá trúng thầu 99,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 9 tháng.

Theo bảng giá hàng hóa trong kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu gồm 2 hệ thống thiết bị chính. Trong đó, hệ thống máy gia tốc tuyến tính và thiết bị phụ trợ, model Synergy, có hãng sản xuất máy chính là Elekta Limited, xuất xứ máy chính Vương quốc Anh, với giá 82,2 tỷ đồng.

Thông tin gói thầu 03.2/MSTB trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hệ thống CT mô phỏng và các thiết bị phụ trợ, model Discovery RT, có hãng sản xuất máy chính là GE Hangwei Medical Systems Co., Ltd., xuất xứ máy chính Trung Quốc, với giá 17 tỷ đồng. Tổng giá trị hai hệ thống là 99,2 tỷ đồng, tương ứng giá trúng thầu của gói thầu.

Đáng chú ý, đây là gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có duy nhất Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ tham dự và sau đó được lựa chọn trúng thầu. Gói thầu có mã TBMT IB2300301233-00, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2300210595, kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1170/QĐ-BVĐKT.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. (Ảnh BVHT)

Trước đó, ngày 25/7/2026, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố một số bị can về tội “Nhận hối lộ”, trong đó có ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Trong tháng 9, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế và nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Tại Hà Tĩnh, lãnh đạo Sở Y tế cho biết đang rà soát, tổng hợp các gói thầu có liên quan đến Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ.