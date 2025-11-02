Trắng đêm canh lũ

Đêm 31/10, thấy mưa như trút nước, hồ Kẻ Gỗ tiếp tục thông báo tăng lưu lượng xả lũ, biết tình hình nguy cấp, bà Bùi Thị Tâm (67 tuổi, trú thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ) vội vàng kê cao đồ đạc, tài sản có giá trị trong nhà để tránh bị thiệt hại.

Ngôi nhà của bà Tâm nằm gần bờ sông Ngàn Mọ, nơi mỗi khi mưa lớn kéo dài là dòng nước lại cuồn cuộn dâng lên, đe dọa cuộc sống của người dân hai bên bờ. Bà Tâm cho biết, nước lũ dâng vào đêm nhanh đến mức có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Ban đầu chỉ mới mấp mé ngoài đường vào buổi tối, đến rạng sáng hôm sau đã tràn vào tận trong nhà. “Chúng tôi đã có kinh nghiệm từ trận lũ lịch sử năm 2020, nên cứ nghe tin nước lên là ai cũng cảnh giác. Đồ đạc tôi kê lên cao, nhưng nước dâng nhanh quá, chỉ trong một đêm mà nhà tôi ngập sâu khoảng 1m”, bà Tâm nói.

Gia đình bà Bùi Thị Tâm được đội cứu hộ đưa đi sơ tán.

Suốt đêm bà Tâm không ngủ mà thức canh nước, vừa lo lắng cho tài sản, vừa bất an vì mực nước ngoài sân cứ dâng cao không ngừng. Dù đã có kinh nghiệm đối phó với lũ, nhưng trước tốc độ nước lên nhanh như lần này khiến gia đình lo lắng bất an. Đến rạng sáng 1/11, nước đã ngập sâu vào nhà, tình thế trở nên nguy cấp.

Người phụ nữ chia sẻ, gia đình neo người, còn cậu con trai Phan Văn Giáp (32 tuổi) bị liệt sau một vụ tai nạn, không thể tự di chuyển nên bà phải cầu cứu sự hỗ trợ của lực lượng chức năng để đưa cả gia đình đến nơi cao ráo, an toàn hơn. Chỉ đến khi được lực lượng cứu hộ đưa đi sơ tán, bà Tâm mới an tâm vì "còn người là còn của".

Trong đêm nước lũ dâng cao, lực lượng chức năng triển khai biện pháp ứng phó. (Ảnh Cẩm Duệ)

“Khi thấy ca nô của đội cứu hộ đến, tôi mới bớt đi nỗi lo. Vì con trai tôi bị liệt, không thể tự vận động, chỉ nằm một chỗ, còn bản thân tôi thì đã già, sức yếu, chẳng biết xoay xở ra sao nếu nước còn dâng thêm. Giờ mẹ con an toàn là ổn rồi, còn gà vịt trôi sạch, đồ đạc trong nhà cũng bị ngập, coi như mất. Trước đó bão cũng làm hư mái nhà, giờ gia đình tôi tiếp tục hứng chịu lũ, năm nay thiệt hại lớn quá”, bà Tâm chia sẻ.

Xã Cẩm Duệ thuộc vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, do mưa lớn, kèm theo hồ xả lũ đã khiến nhiều thôn, xóm bị ngập sâu có nơi ngập trên 2m. Một số gia đình do nước lên nhanh, nhà ngập sâu nên buộc phải đi sơ tán trong đêm, bỏ lại nhà cửa, tài sản.

Vừa khắc phục bão xong nay đến lũ

Lội bộ giữa dòng nước lũ, chị Dương Thị Xuyến (40 tuổi, trú thôn Ái Quốc tại xã Cẩm Duệ) ôm túi quần áo cũ vừa được đoàn cứu trợ trao tặng để về nơi sơ tán. Chị cho biết, chưa năm nào thiên tai lại khắc nghiệt như năm nay. “Hết bão đến lũ, thiên tai quá khắc nghiệt, chúng tôi kiệt quệ rồi”, chị Xuyến nói.

Người phụ nữ chia sẻ, gia đình chị vừa khắc phục xong thiệt hại sau hai cơn bão số 5 và số 10 liên tiếp, thì nay lũ lại kéo đến khiến nhà cửa bị ngập sâu. Toàn bộ gia đình phải di chuyển đến nhà người thân ở khu vực cao hơn để tránh lũ.

Do nước dâng nhanh, không kịp mang theo quần áo, toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị ướt sạch. Đường sá ngập nặng, không thể trở về, gia đình chị phải nhờ đến quần áo cứu trợ của các đoàn thiện nguyện để có thêm đồ mặc giữ ấm.

Chị Dương Thị Xuyến mang túi đựng quần áo cứu trợ về mặc vì nhà ngập sâu, quần áo ướt sạch.

“Trước đó gia đình bị tốc mái do bão, vừa khắc phục tạm thời xong nay lại chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Nhà tôi giờ ngập sâu khoảng hơn 1,5m, tài sản đã được kê lên cao, nhưng lũ lên nhanh đàn gà hơn 100 con chưa kịp di dời đã bị cuốn trôi. Còn lúa vụ vừa rồi mất mùa vì mưa lớn, vớt vát được chút ít thì giờ lũ đến cũng lo ngập ở nhà”, chị Xuyến ngậm ngùi chia sẻ.

Theo chị Xuyến, mưa lũ năm nay dồn dập khiến cuộc sống người dân rơi vào cảnh khốn đốn. Nhiều hộ dân mất hoa màu, đặc biệt thiệt hại lớn về gia súc, gia cầm vì không di dời lên cao được. Một số hộ phải sơ tán khẩn cấp trong đêm, chỉ kịp mang theo ít vật dụng cần thiết. “Giờ chúng tôi chỉ mong ngớt mưa, nước lũ sớm rút để còn dọn dẹp, khắc phục và ổn định lại cuộc sống”, chị Xuyến nói.

Nước lũ dâng cao, đường sá bị chia cắt, mọi phương tiện đều không thể lưu thông, nhưng vì lo con lỡ kế hoạch quan trọng, ông Lê Đình Đồng (49 tuổi, trú xã Cẩm Duệ) vẫn quyết tâm chở hành lý cùng con trai vượt lũ để đi bắt xe ra Hà Nội. Tuyến đường xung quanh nhà ông Đồng ngập băng, muốn đến đê dẫn nước hồ Kẻ Gỗ để di chuyển ra quốc lộ phải mất 3km và vượt sông Ngàn Mọ.

Ông Lê Đình Đồng mất 1h đồng hồ di chuyển vượt dòng lũ chở con trai cùng hành lý ra khỏi khu vực ngập để bắt xe ra Hà Nội.

Ông Đồng cũng cho biết, do nước chảy xiết, thuyền lại nhỏ nên nhiều lúc bị chết máy giữa dòng, cả hai cha con phải vất vả chống chọi mới giữ được thăng bằng. Dù quãng đường từ nhà ra chân đê dẫn nước hồ Kẻ Gỗ chỉ khoảng 3 km, nhưng họ phải mất hơn một giờ đồng hồ mới đi được vì thuyền liên tục chết máy và phải dừng lại nhiều lần để tránh va vào vật cản.

“Con phải ra Hà Nội để làm thủ tục chuẩn bị đi du học nên phải dùng thuyền chở qua sông để đi bắt xe. Nhưng nước dâng cao, chảy xiết, hơn 1h đồng hồ mới di chuyển được đến đây. Có lúc nước chảy xiết, chỉ lo thuyền lật vì liên tục gặp sự cố chết máy”, ông Đồng chia sẻ.

Tại xã Cẩm Duệ có hàng ngàn hộ dân bị ngập, cô lập do mưa lũ.

Theo ghi nhận, đến sáng 2/11, mưa tại Hà Tĩnh đã giảm, hồ Kẻ Gỗ cũng hạ lưu lượng xả nước. Tuy nhiên, nhiều khu vực ở các xã Cẩm Bình, Cẩm Duệ vẫn đang bị ngập sâu, khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo nhanh, mưa lớn đã khiến hơn 4.620 hộ dân bị ngập lụt, trong đó, tại xã Cẩm Duệ và Cẩm Bình, vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ có hơn 3.700 hộ dân bị ngập lụt. Bên cạnh đó, còn có xã Kỳ Anh 25 hộ; phường Vũng Áng 500 hộ; phường Hoành Sơn 34 hộ; xã Kỳ Khang 3 hộ; xã Cẩm Xuyên 227hộ; xã Hương Phố 25 hộ; xã Hương Đô 41 hộ... Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến giao thông ở các địa phương bị ngập lụt, sạt lở như quốc lộ 15, quốc lộ 8C, ĐT.547, ĐT.553, ĐT.554.