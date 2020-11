Hà Tăng khoe ảnh tình tứ bên ông xã đại gia, hé lộ phản ứng bất ngờ khi Louis Nguyễn bị fan nữ quây kín

Nói về nàng dâu tận hưởng cuộc sống thoải mái và vui vẻ bên trong hào môn phải kể đến Hà Tăng . Sau khi kết hôn với Louis Nguyễn , cô được chồng yêu chiều hết mực, dù đã gắn kết hơn 1 thập kỷ nhưng cả hai vẫn mặn nồng như thuở mới yêu.

Bằng chứng là lướt Instagram của Louis Nguyễn, dân tình có thể dễ dàng thấy được rằng nam doanh nhân thường xuyên đăng ảnh khoe vợ và các con cực tình cảm.

Đặc biệt, nhân dịp cuối tuần (ngày 28/11), Louis Nguyễn và Hà Tăng còn cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện ở Nha Trang. Không chỉ diện đồ cùng màu, nam doanh nhân gây chú ý khi công khai ôm eo vợ, Hà Tăng cũng nở nụ cười hạnh phúc trong vòng tay chồng.

Louis Nguyễn ôm eo Hà Tăng cực tình tứ khi cả hai cùng xuất hiện tại sự kiện, nhìn nụ cười của "ngọc nữ" là biết hạnh phúc thế nào!

Sau màn phát "cẩu lương", Hà Tăng hào hứng chụp lại khoảnh khắc chồng bị hội fan nữ quây kín kèm lời trêu đùa Louis Nguyễn: "My husband has his fangirls too. So cute, Louis Nguyễn!" (Tạm dịch: Chồng tôi cũng có người hâm mộ nữ. Dễ thương quá, Louis Nguyễn).

Dường như Hà Tăng đang rất phấn khích và vui vẻ khi ông xã được nhiều người mến mộ. Đồng thời, dựa vào hình ảnh "ngọc nữ" đăng tải, có thể thấy doanh nhân Louis Nguyễn rất thân thiện với những người xung quanh.

Phản ứng đáng yêu của Hà Tăng khi chồng bị các cô gái quây kín

Ngoài làm người nội trợ giỏi giang, Hà Tăng cũng thường xuyên đồng hành cùng chồng trong công việc kinh doanh

Vừa có cuộc sống giàu có, lại được chồng yêu thương hết mực, Hà Tăng quả thật "số hưởng"!

Ảnh: Instagram nhân vật