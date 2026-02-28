Hạ tầng kết nối sân bay Long Thành chạy nước rút

Hiện nút giao T1 - T2, các hạng mục chính cũng cơ bản hoàn tất. Cầu vượt trên tuyến T1 dẫn thẳng vào sân bay đã được đưa vào sử dụng.Với vai trò điều phối phương tiện theo trục Bắc - Nam (T1) và Đông - Tây (T2), nút giao này được xem là “trái tim” của hệ thống kết nối trực tiếp, bảo đảm luồng xe ra vào sân bay thông suốt khi đi vào khai thác.