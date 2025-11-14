Hạ tầng Hải Phòng bứt phá: Vành đai 2 mở rộng tạo đòn bẩy cho An Zen Residences

Tuyến Vành đai 2 có tổng chiều dài hơn 20km, vốn đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được khởi công từ tháng 3/2025. Dự án đi qua các quận An Dương, Hải An, Dương Kinh, Kiến An, kết nối cảng biển, khu công nghiệp và nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp phân luồng container, giảm tải giao thông nội thành, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng Đình Vũ – Lạch Huyện tới các khu công nghiệp VSIP, Tràng Duệ, Nam Cầu Kiền, đồng thời mở ra quỹ đất phát triển mới cho khu vực phía Tây và Nam.

Kinh nghiệm từ các đô thị lớn cho thấy, hạ tầng vành đai luôn kéo theo sự tăng giá bất động sản. Tại Hà Nội hay TP.HCM, giá trị đất dọc các tuyến vành đai tăng 20–40% chỉ sau vài năm. Với vị thế trung tâm cảng biển lớn nhất miền Bắc và dòng vốn FDI ngày càng mạnh, Hải Phòng được kỳ vọng có tốc độ tăng trưởng tương tự, thậm chí cao hơn.

Song hành với Vành đai 2, dự án mở rộng và kéo dài đường Trang Quan (An Hải) cũng được chú trọng. Khi hoàn thành, Trang Quan mở rộng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ An Hải về trung tâm, đồng thời hình thành một trục thương mại – dịch vụ mới. Đặc biệt, tuyến đường kết nối giao Trang Quan Quốc lộ 5 sẽ tạo nên nút giao chiến lược, thúc đẩy khu vực An Hải – Lãm Hà trở thành cực tăng trưởng mới.

Trong bối cảnh đó, An Zen Residences trở thành một dự án nổi bật nhất trong xu hướng phát triển tại khu vực. Nằm tại mặt đường Trang Quan kết nối giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh và đường vành đai 2, cũng là trục chính kết nối giữa hai tuyến đường khi hoàn thiện. Vị trí này giúp cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm thành phố chỉ sau vài phút, thuận tiện đến các bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại lớn, cũng như di chuyển nhanh tới các khu công nghiệp trọng điểm.

Ngoài lợi thế hạ tầng, An Zen Residences còn đón đầu xu hướng giãn dân tự nhiên từ khu trung tâm. Trong khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, An Hải trở thành điểm đến an cư mới, nơi người dân có thể tận hưởng không gian thoáng đãng, đồng thời hưởng lợi từ hạ tầng phát triển. Số liệu cho thấy, giá đất khu vực An Hải đã tăng bình quân 10–15% mỗi năm trong ba năm qua, và với đòn bẩy từ Vành đai 2 cùng Trang Quan mở rộng, mức tăng trưởng trong tương lai gần được dự báo sẽ mạnh mẽ hơn.

Dự án An Zen cũng ghi điểm ở thiết kế & tiêu chuẩn chất lượng theo Nhật Bản, tối ưu ánh sáng và gió tự nhiên, cùng hệ thống tiện ích nội khu đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của cư dân trẻ và gia đình. Mức giá hợp lý với giá trị thực tiễn cùng tiềm năng sinh lời cao khiến dự án trở thành sản phẩm hiếm trên thị trường căn hộ Hải Phòng hiện nay.

An Zen Residences mang đến cơ hội an cư hiếm có khi chủ đầu tư tung ra chính sách ưu đãi vượt trội trên thị trường. Chỉ cần số vốn ban đầu từ 179 triệu đồng đã có thể sở hữu căn hộ, đồng thời được hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, ân hạn nợ gốc lên tới 5 năm, giúp kế hoạch tài chính trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn. Đặc biệt, người mua còn được hưởng chiết khấu hấp dẫn lên đến 7% giá trị căn hộ – một ưu đãi được đánh giá là hiếm có trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Trong bất động sản, hạ tầng luôn là yếu tố quyết định giá trị. Với Vành đai 2 đã khởi công và Trang Quan mở rộng chuẩn bị triển khai, An Zen Residences đang ở thời điểm "tiền tăng giá" – giai đoạn mà nhà đầu tư có thể đón đầu xu hướng. Khi Hải Phòng tiếp tục thu hút FDI và đẩy mạnh phát triển đô thị, khu vực An Hải chắc chắn sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới, đưa An Zen trở thành khoản đầu tư hấp dẫn trong ngắn hạn & dài hạn.

