Hà Nội: Yêu cầu tuyệt đối không dùng địa điểm chưa an toàn để dạy học

Sau vụ cháy tại địa điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên ngày 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đề nghị các trường khẩn trương rà soát điều kiện PCCC, kiểm tra cơ sở vật chất và các khu vực tổ chức dạy học; tuyệt đối không bố trí hoạt động dạy học tại những địa điểm chưa bảo đảm an toàn.

Trưa 5/11 xảy ra vụ cháy nhà tạm trong khuôn viên Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên, TP Hà Nội) khiến 1 người tử vong.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đặc biệt tại những trường đang xây dựng, cải tạo hoặc phải bố trí cho học sinh học nhờ, học tạm.

Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ tổ chức dạy học khi đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn, tuyệt đối không sử dụng những địa điểm chưa bảo đảm an toàn để bố trí lớp học.

Đối với các công trình đang thi công trong khuôn viên trường, Sở yêu cầu phải có biện pháp rào chắn, ngăn cách khu vực xây dựng với nơi học tập, bố trí lối đi riêng và không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.

Các nhà trường phải kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất, hệ thống điện, bếp ăn, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, kho, thư viện, phòng học và các khu vực có nguy cơ cháy, nổ. Việc sắp xếp trang thiết bị, vật tư, chất dễ cháy phải bảo đảm an toàn; hành lang, cầu thang, cửa thoát nạn và các lối đi không được che chắn, cản trở.

Bên cạnh đó, các trường phải kiểm tra thực tế bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn và các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ. Những thiết bị không đáp ứng yêu cầu sử dụng phải được kịp thời khắc phục, thay thế.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, bổ sung phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tăng cường hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn và xử lý tình huống khi xảy ra sự cố.

UBND các phường, xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về việc tổ chức thực hiện các yêu cầu bảo đảm an toàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, không để xảy ra mất an toàn do chủ quan, lơ là hoặc thiếu trách nhiệm.

Liên quan đến vụ cháy, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đang phối hợp với UBND phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận, khẩn trương tìm địa điểm phù hợp để bố trí nơi dạy và học cho giáo viên, học sinh Trường THCS Kim Liên trong những ngày tới. Việc sắp xếp phải bảo đảm an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế và hạn chế tối đa gián đoạn chương trình giáo dục. Trước mắt, học sinh có thể chuyển sang học trực tuyến trong 1-2 ngày đầu, trong thời gian chờ hoàn thiện phương án bố trí địa điểm học trực tiếp.

Bên cạnh đó, Sở cũng phối hợp với nhà trường và địa phương thống kê số sách giáo khoa, vở ghi bị hư hỏng hoặc thất lạc sau vụ cháy. Trên cơ sở đó, Sở sẽ đề xuất huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ, cấp phát bổ sung sách vở cho học sinh bị ảnh hưởng, giúp các em sớm ổn định tâm lý và tiếp tục học tập.