Hà Nội yêu cầu phun sương giảm bụi, dừng cấp phép thi công đào đường cuối năm

Ngày 10/12, UBND TP. Hà Nội đã ban hành chỉ thị về tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố.

UBND TP. Hà Nội cho biết, thời gian qua, quá trình đô thị hóa làm gia tăng khí thải, bụi từ giao thông, sản xuất, xây dựng…gây suy giảm chất lượng môi trường không khí . Đặc biệt, những ngày gần đây, thời tiết cực đoan (mây mù dày, nhiệt độ thấp, nghịch nhiệt) khiến chỉ số AQI của thành phố ở mức “xấu” và “rất xấu”, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế - xã hội.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm và thực hiện Kết luận số 244 của Bộ Chính trị , UBND thành phố yêu cầu Sở NN&MT kiểm tra toàn bộ các khu xử lý chất thải rắn, bảo đảm vận hành liên tục, không để phát tán bụi, mùi.

Sở Xây dựng tăng cường giám sát, yêu cầu 100% các công trường thi công xây dựng phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt; phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng túi kín đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường; xây dựng hệ thống giám sát bụi (cảm biến, camera) tại 100% công trình có quy mô trên 1ha.

Đồng thời, hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu các công trình xây dựng bố trí hệ thống phun sương cố định giảm bụi tại khu dân cư tập trung; không cấp phép thi công đào lòng lề đường, vỉa hè trong giai đoạn cuối năm khi chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Công an thành phố tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp c hở vật liệu xây dựng không che chắn, làm rơi vãi vật liệu, các hành vi đốt chất thải rắn công nghiệp, đốt rác thải sinh hoạt trái phép, không đúng quy định. Bên cạnh đó, cần sớm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống camera an ninh, camera giám sát giao thông tích hợp AI để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi, đối tượng vi phạm.

Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức “xấu” trở lên; tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian học tập của học sinh khi có cảnh báo ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát các công trường xây dựng trên địa bàn, yêu cầu các đơn vị thi công thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đúng quy định; xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải không che chắn kỹ và các hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ, sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường, dập bụi tại các trục giao thông chính.

Các cơ sở sản xuất có phương án điều chỉnh giảm công suất hoạt động hoặc dời lịch các công đoạn sản xuất phát sinh nhiều bụi/khí thải sang thời điểm điều kiện thời tiết, khí hậu thuận lợi hơn.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tăng cường tần suất thực hiện các hạng mục quét đường, hút bụi, rửa đường, phun sương dập bụi tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.