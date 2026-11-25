Sau vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội), 109 hộ dân được di dời, bố trí tạm cư tại khu tái định cư Thượng Thanh, với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Tối 24/11, tại khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội), nhân viên Điện lực Hà Nội tất bật đấu nối, khôi phục cấp điện cho từng căn hộ.

Khi ánh điện được thắp sáng, ban quản lý toà nhà, dân quân, chính quyền nhanh tay phụ giúp người dân bê từng túi đồ vào nơi ở mới.

Nhân viên điện lực đấu nối, khôi phục cấp điện cho từng căn hộ.

Dưới hầm toà nhà, chiếc bàn nhỏ được kê ngay ngắn, lực lượng chức năng tất bật đối chiếu danh sách, hướng dẫn người dân nhận căn hộ mới.

Chị Hoàng Thu Hương là một trong 109 gia đình ở phường Đống Đa bị ảnh hưởng sau vụ nổ kinh hoàng trên phố Tôn Thất Thuyết vào sáng cùng ngày.

Một ngày nghỉ lễ với nhiều dự định đã được gia đình chị Hương lên kế hoạch từ trước bỗng tan biến, hoà vào khói bụi sau tiếng nổ chát chúa. Vợ chồng chị Hương cùng 2 con nhỏ sống ở dãy sau căn nhà bị nổ khí gas.

8h sáng, khi hai mẹ con đang ở trong nhà bỗng tiếng nổ vang lên, cửa kính rung lắc, rồi sau đó đồ đạc bị hất văng. Mất một lúc lấy lại bình tĩnh, chị chạy ra đường và chứng kiến cảnh tan hoang, người bị thương nằm la liệt trên vỉa hè.

Bàn đón tiếp, hỗ trợ người dân nhận căn hộ tạm cư tại một đơn nguyên.

Ít giờ sau, gia đình chị nhận được thông báo phải di dời sang nơi khác an toàn hơn. Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp mắt, đến giờ chị Hương vẫn chưa tin mọi việc vừa xảy ra với gia đình mình và những người hàng xóm. Chuyển sang khu tái định cư Thượng Thanh, chị Hương chỉ mang theo vài món đồ quan trọng, phần lớn đồ đạc vẫn để ở ngôi nhà cũ.

Mặc dù sang nơi ở mới khang trang, an toàn hơn nhưng chị Hương vẫn trăn trở cách sắp xếp lộ trình để vừa đi làm vừa tiện đưa đón con tới lớp.

“Hai con tôi học ở Thái Thịnh, tôi đi làm ở phố Kim Giang, tôi chưa biết thời gian tới sẽ sắp xếp việc đi lại, đưa đón con cái đi học thế nào bởi ở đây khá xa chỗ làm, trường học của các cháu”, chị Hương chia sẻ.

Vợ chồng ông Nguyễn Đức Long, bà Cao Thị Bích Thúy (cư dân căn hộ 302 khu tập thể E4 Nguyễn Văn Tuyết) cũng nằm trong diện di dời sang khu tái định cư Thượng Thanh do kết cấu khu tập thể cũ đã bị ảnh hưởng sau vụ nổ.

Tuổi cao, lại gặp di chứng tai biến đi lại khó khăn, con cái ở xa, ông Long vô cùng lo lắng khi cuộc sống bị xáo trộn. Trước nỗi lo của ông, lực lượng chức năng đã chung tay giúp vợ chồng ông thu dọn, vận chuyển đồ đạc, bố trí xe đưa đến khu tái định cư Thượng Thanh.

Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, đến thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Đức Long.

Tại đây, ông Long rơm rớm nước mắt nhìn căn hộ mới được bố trí rộng rãi, thông thoáng. Đồng thời, vợ chồng ông còn được địa phương phát suất cơm hộp miễn phí nhằm hỗ trợ, ổn định chỗ ăn ở những ngày đầu.

Ngay trong tối 24/11, bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, đến khu tái định cư Thượng Thanh thăm hỏi, động viên các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết.

Bà Bùi Huyền Mai đề nghị các Sở ngành liên quan và hai phường Đống Đa, Việt Hưng phải phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định nơi ở tạm cư, với tinh thần phục vụ người dân tốt nhất.

Trong đó, phường Đống Đa tiếp tục hỗ trợ các hộ dân di chuyển sang nơi tạm cư. Phường Việt Hưng cần bố trí lực lượng đầy đủ tại 4 đơn nguyên, hỗ trợ ngay khi người dân chuyển đến, từ khâu làm thủ tục thật nhanh chóng, mang vác đồ đạc giúp người dân lên căn hộ đã được bố trí sẵn.

Với các căn hộ chưa có giường chiếu, chính quyền phải có phương án hỗ trợ ngay để người dân có chỗ ngủ, không để người dân phải chịu rét trong thời tiết lạnh giá; đồng thời hỗ trợ người dân có suất ăn tối kịp thời...

Những suất cơm hộp được mang đến hỗ trợ bà con vừa di dời đến nơi ở mới.

“Đặc biệt, phường Đống Đa và phường Việt Hưng phải cử nhân sự làm đầu mối để phối hợp chặt chẽ. Tinh thần là làm sao lo cho người dân đến nơi ở tạm cư được ổn định cuộc sống nhanh nhất và tốt nhất có thể”, bà Bùi Thị Huyền Mai nhấn mạnh.

Bà Hoàng Hoài Loan, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đống Đa, cho biết tổng số hộ dân được bố trí tạm cư tại khu tái định cư Thượng Thanh là 109 hộ.

Các hộ dân đầu tiên bắt đầu đến nhận nhà từ khoảng 14h30 - 15h ngày 24/11. Đến 20h cùng ngày, đã có 86 hộ nhận nhà, còn 23 hộ chưa đến tiếp nhận.

Theo bà Loan, các hộ dân còn lại sẽ lần lượt đến nhận nhà trong những giờ tiếp theo. Một số gia đình do bận công việc nên chưa thể có mặt ngay tại địa điểm tiếp nhận.

“Chúng tôi sẽ túc trực tại đây đến tối để đón tiếp, hỗ trợ người dân nhận nhà, phấn đấu hoàn thành việc tiếp nhận đủ 109 hộ”, bà Loan cho biết.

Về điều kiện cơ sở vật chất tại khu tái định cư, bà Loan thông tin, các căn hộ về cơ bản vẫn còn mới, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân.

Vụ nổ xảy ra khoảng 8h ngày 24/11 tại quán ăn trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội. Sức ép từ vụ nổ khiến quán đổ sập hoàn toàn, nhiều công trình xung quanh hư hỏng. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân nổ là do rò rỉ khí gas. Khí gas kết hợp với oxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ nổ, Công an TP Hà Nội điều động các lực lượng đến hiện trường, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.