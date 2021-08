Hà Nội xử phạt hơn 800 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch

Theo thống kê của Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an thành phố Hà Nội, từ 11h ngày 25/8 đến 11h ngày 26/8, tại 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào Thành phố, lực lượng chức năng đã kiểm soát 11.114 lượt phương tiện (trong đó 65 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 14.145 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.934 lượt phương tiện quay đầu (trong đó: 2.163 lượt không vào Thành phố, 771 lượt không ra ngoài Thành phố).

Phát hiện, xử phạt hành chính 46 trường hợp (trong đó 38 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng; 08 trường hợp vi phạm khác).

Kết quả xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt vi phạm hành chính 844 trường hợp có hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Trong đó: Không đeo khẩu trang nơi công cộng: 60 trường hợp; cơ sở kinh doanh vi phạm: 01 trường hợp; hành vi vi phạm khác: 783 trường hợp (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách....).

Tiếp tục duy trì kế hoạch 502/KH-CAHN ngày 17/8/2021 của Công an thành phố Hà Nội, 6 Tổ công tác liên ngành kiểm soát chặt người ra đường không có lý do tại 12 quận nội thành (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông) đã tạo hiệu quả kiểm soát và phát hiện nhiều trường hợp ra đường không rõ lý do, tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Kết quả, lực lượng chức năng đã kiểm soát 14.146 trường hợp, trong đó phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 72 trường hợp (27 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng; 45 trường hợp không có giấy đi dường).