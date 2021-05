Hà Nội xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng với người không đeo khẩu trang

Tình trạng không đeo khẩu trang đã giảm hẳn

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, ngày 4/5, CATP đã phát hiện thêm 12 trường hợp nhập cảnh trái phép ở quận Hà Đông.

Đến nay, CATP đã phát hiện 62 trường hợp nhập cảnh trái phép. Tất cả đều được xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1. Trong đó 2 vụ án đã được khởi tố, xử lý đúng quy định của pháp luật.

Công an Thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, báo cáo ban đầu cho biết, các cơ sở cơ bản đều hạn chế nhận khách, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Với các vi phạm về phòng dịch, CATP đã xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền phạt gần 2,5 tỷ đồng. Tình trạng không đeo khẩu trang đã giảm hẳn.

Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc CATP Hà Nội - tại một buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: Dân trí)

Công an Thành phố Hà Nội cũng đã kiểm tra phát hiện 2 cơ sở hát karaoke hoạt động lén lút; 1 cơ sở có người sử dụng trái phép chất ma túy. Các cơ sở này sẽ bị xử lý nghiêm.

Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, CATP đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường ứng trực, duy trì các chốt tại khu vực phong tỏa, các khu cách ly tập trung.Tiếp tục duy trì, đôn đốc CSKV ở các phường chặt chẽ với Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng thực hiện hiệu quả các yêu cầu phòng dịch.

Đáng chú ý, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, qua rà soát có 27 cán bộ, chiến sĩ có đưa các đối tượng vi phạm pháp luật vào BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm theo quy định. 27 trường hợp này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng hoan nghênh CATP đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch và tin tưởng, CATP sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ trên tuyến dầu phòng dịch.

Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), đơn vị này cùng các lực lượng chức năng đã xử phạt 134 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt thành tiền 319 triệu đồng.

Riêng ngày 3/5, Công an quận Hoàn Kiếm đã xử lý 22 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt 44 triệu đồng.

Trên các địa bàn khác như huyện Đông Anh, Công an huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an các xã, thị trấn đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát nhắc nhở việc đeo khẩu trang nơi công cộng nhắc nhở, xử lý trên 50 trường hợp, trong đó xử phạt 5 trường hợp là 10 triệu đồng. Công an quận Đống Đa đã xử phạt 54 trường hợp không đeo khẩu trang phạt 57 triệu đồng.

Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm phòng dịch

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP về việc vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và yêu cầu tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu mà TP đã chỉ đạo.

"Muốn làm được những yêu cầu đó phải có sự đồng thuận của người dân. Công tác tuyên truyền phải hiệu quả hơn đi kèm với thực hiện nghiêm chế tài xử phạt để răn đe", Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội

Dẫn chứng việc, báo chí nêu ở quận Hoàn Kiếm, ngay Hồ Gươm, người dân vẫn chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc đeo khẩu trang bắt buộc, dừng tập thể dục thể thao, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết: "Chủ tịch UBND TP có nhắc nhở các địa phương và đặc biệt là lực lượng công an cần tiếp tục xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm phòng dịch theo các chỉ đạo của TP".

Phó Chủ tịch UBND TP tiếp tục nhắc nhở: "Việc đánh giá công tác đảm bảo các cơ sở sản xuất kinh doanh cần phải làm thường xuyên, liên tục, nghiêm túc…

Các địa phương theo hướng dẫn của Sở Y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các khu vực có nguy cơ. Riêng các trường hợp liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cần khẩn trương xét nghiệm các trường hợp liên quan từ 14/4 đến 5/5".

Việc phòng chống dịch ở các bệnh viện, cơ sở y tế phải được thực hiện nghiêm; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. "Nếu ở đây mà xuất hiện các ca dương tính sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của người dân", Phó Chủ tịch UBND TP nói rõ.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng nhắc nhở thêm một số công việc như: đảm bảo việc giãn cách ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; chuẩn bị sẵn sàng vật tư phòng dịch, các cơ sở cách ly, khám chữa các ca bệnh COVID-19.

"Đây là thời điểm rất cần sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các cấp chính quyền TP; vận động người dân chung sức cùng TP để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kết luận.