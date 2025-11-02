Hà Nội: Xử lý nghiêm xe tự chế, chở hàng hoá cồng kềnh gây mất an toàn giao thông

Chiếc xe ba bánh tự chế chở các ống sắt dài bị phát hiện, xử lý chiều 31/10.

Từ ngày 22 đến 29/10/2025, lực lượng CSGT toàn thành phố đã xử lý 59 trường hợp vi phạm, trong đó có 32 trường hợp xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, 16 trường hợp chở hàng hóa cồng kềnh, 11 trường hợp kéo theo xe khác; đồng thời vận động, tuyên truyền và hỗ trợ người dân tự giác tháo dỡ, cắt bỏ 10 xe ba, bốn bánh tự chế, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT trực tiếp chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ.

Chiều 31/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến phố Trần Hưng Đạo, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe ba bánh tự chế chở nhiều thanh sắt hộp dài, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nên tiến hành dừng xe.

CSGT kiểm tra giấy tờ của người điều khiển.

Qua kiểm tra, người điều khiển xuất trình giấy tờ tùy thân và thẻ thương binh hạng 3/4 mang tên N.V.Q, sinh năm 1959, trú tại xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, song không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định. Lực lượng chức năng xác định đây là phương tiện tự chế, chở các ống sắt dài khoảng 6 mét, không có biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.Q. về hành vi điều khiển phương tiện lắp ráp trái quy định tham gia giao thông, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định pháp luật.

CSGT xử lý các trường hợp điều khiển xe tự chế chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.

Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm luôn được Ban Giám đốc Công an thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục. Lực lượng CSGT tập trung tuyên truyền, vận động người dân không sản xuất, lắp ráp, điều khiển hoặc sử dụng phương tiện ba, bốn bánh trái quy định tham gia giao thông, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.