HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội: Xôn xao clip người đàn ông bị đánh vì liên tục thách thức

Thanh Hà
|

Ngày 5/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo màu xanh bị người mặc áo trắng đánh vào vùng mặt tại khu vực sạc xe điện ở Cầu Diễn (Hà Nội). Đáng chú ý, người mặc áo xanh bị đánh liên tục nói “đánh đi, đánh tiếp đi”…

- Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ video.

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa 2 người đàn ông tại trạm sạc xe điện ở khu vực đường Cầu Diễn (Hà Nội).

Theo đó, trong lúc sạc xe điện buổi tối, 2 người này xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại.

Người đàn ông mặc áo xanh liên tục nói “đánh đi, đánh đi”… rồi bị người mặc áo trắng đánh vào vùng mặt.

Thời điểm xảy ra sự việc có một số người ở đó chứng kiến và can ngăn. Một lúc sau, những người này dừng lại và di chuyển đi.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Một số người cho rằng, việc đánh người khác là sai, tuy nhiên, nạn nhân cũng có phần trách nhiệm khi thách thức người khác đánh mình.

Hiện thông tin về vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tags

Cầu Diễn

sạc xe điện

Xô xát

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại