Hà Nội: Xe ô tô gắn logo Audi bốc cháy ngùn ngụt ở hầm chui Thanh Xuân

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng hơn 11h cùng ngày, tại hầm chui Thanh Xuân, Hà Nội. Vào thời điểm trên, xe ô tô gắn logo Audi BKS Hà Nội di chuyển theo hướng Nguyễn Trãi đi Ngã Tư Sở bất ngờ bốc khói phía đầu xe.

Khi phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng dừng xe ven đường và kiểm tra. Một lúc sau, lửa bùng lên dữ dội, bao trùm phần đầu xe.

Lúc này, lực lượng chức năng sở tại có mặt dập lửa nhưng bất thành. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động 2 xe chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa.

Được biết, tài xế là anh V.D.A ( SN 1992, trú tại tỉnh Bắc Ninh).

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực hầm chui Thanh Xuân gặp khó khăn, lực lượng CSGT có mặt phân luồng, điều tiết.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe ô tô bị lửa làm hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.