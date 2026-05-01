Hà Nội: Xe bán tải, xe cứu hộ được hoạt động 24/24h trong nội đô

Trần Hoàng |

Hà Nội cho phép xe bán tải được phép hoạt động 24/24h trên địa bàn thành phố, thay vì chỉ chạy ngoài giờ cao điểm như trước.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ.

Trong đó, Hà Nội cho phép các loại xe bán tải (pickup) và xe phục vụ xử lý sự cố giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cứu hộ được phép hoạt động 24/24 giờ nhằm bảo đảm tính kịp thời trong xử lý tình huống phát sinh.

Để giảm áp lực giao thông vào giờ cao điểm, thành phố quy định xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; trường hợp đặc biệt phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Xe bán tải được phép hoạt động trong nội đô Hà Nội cả ngày

Đối với các loại xe chuyên dùng như xe xi-téc (chở xăng, dầu, khí), xe chở bùn, xe trộn bê tông, xe cần cẩu, xe khoan, xe kéo…, thời gian hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Các phương tiện phục vụ dịch vụ công ích như xe tưới cây, cắt tỉa cây xanh, duy tu hệ thống chiếu sáng cũng chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Riêng xe thu gom, vận chuyển rác được phép hoạt động từ 19h30 đến 6 giờ sáng hôm sau.

Trong lĩnh vực vận tải hành khách, xe trung chuyển và xe kinh doanh vận tải theo hợp đồng dưới 29 chỗ được phép hoạt động 24/24 giờ. Trong khi đó, các loại xe khách trên 29 chỗ và xe khách giường nằm chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm, trừ trường hợp được cơ quan chức năng chấp thuận.

Cùng với đó, TP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính khi quy định rõ trình tự, thủ tục cấp phép cho phương tiện hoạt động trong khu vực hạn chế. Thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn còn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy định trên có hiệu lực ngay từ ngày 30/4/2026.

