Khách sạn mới của thương hiệu Hàn Quốc này có gì đặc biệt mà thu hút sự chú ý ngay khi vừa xuất hiện tại Hà Nội?

Trong những năm gần đây, khu vực phía Tây Hồ Tây đang dần hình thành một không gian đô thị hiện đại với sự xuất hiện của nhiều cơ quan hành chính, văn phòng doanh nghiệp quốc tế và các khu dân cư mới. Cùng với quá trình phát triển này, nhu cầu về các dịch vụ lưu trú, hội nghị và nghỉ dưỡng cao cấp cũng mở ra cơ hội cho những thương hiệu khách sạn quốc tế hiện diện tại khu vực.

Đáng chú ý, một thương hiệu khách sạn nổi tiếng đến từ Hàn Quốc vừa đưa vào hoạt động cơ sở mới tại Hà Nội. Không chỉ sở hữu hàng trăm phòng nghỉ, khách sạn còn gây ấn tượng với kiến trúc lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang Việt Nam, hệ thống nhà hàng đa dạng và hồ bơi vô cực trên tầng 35 nhìn ra Hồ Tây.

Khách sạn thứ tư của thương hiệu Hàn Quốc, tọa lạc trong khu đô thị rộng 186 ha

Khách sạn được nhắc đến là Shilla Monogram Hanoi Westlake. Đây là cơ sở thứ tư thuộc thương hiệu Shilla Monogram của The Shilla Hotels & Resorts, đồng thời đánh dấu lần đầu thương hiệu này hiện diện tại Thủ đô Hà Nội.

Shilla Monogram ra mắt lần đầu tại Đà Nẵng vào năm 2020, sau đó tiếp tục mở rộng đến Gangneung (Hàn Quốc) và Tây An (Trung Quốc). Việc khai trương khách sạn tại Hà Nội tiếp tục mở rộng mạng lưới của thương hiệu, đưa phong cách phục vụ và kinh nghiệm vận hành của The Shilla đến một địa điểm mới.

Tại Hà Nội, Shilla Monogram Hanoi Westlake tọa lạc ở số 6 Hoàng Minh Thảo, phường Xuân Đỉnh, thuộc khu đô thị Starlake rộng 186 ha ở phía Tây Hồ Tây. Đây là khu vực đang phát triển với sự hiện diện của các cơ quan hành chính, khu ngoại giao, đại sứ quán và văn phòng của nhiều doanh nghiệp quốc tế.

Vị trí này giúp khách sạn kết nối thuận tiện với các khu vực trung tâm Thủ đô, đồng thời cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 25 phút di chuyển trong điều kiện giao thông phù hợp. Nhờ đó, khách sạn hướng đến nhiều nhóm khách hàng, từ doanh nhân, chuyên gia quốc tế đến du khách nghỉ dưỡng và khách lưu trú dài ngày.

Không gian phòng khách sạn tại Shilla Monogram Hanoi Westlake

Bên cạnh lợi thế vị trí, công trình còn mang dấu ấn riêng trong thiết kế kiến trúc. Lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang Việt Nam, khách sạn sử dụng những lớp không gian và đường nét gợi nhắc cảnh quan truyền thống, kết hợp với phong cách kiến trúc đương đại. Đây cũng là cách Shilla Monogram đưa yếu tố văn hóa bản địa vào không gian lưu trú, bên cạnh những tiêu chuẩn dịch vụ kế thừa từ The Shilla.

Khách sạn sở hữu 319 phòng nghỉ và suite, được thiết kế theo phong cách hiện đại, chú trọng sự thoải mái và tiện nghi. Các hạng phòng đáp ứng nhu cầu đa dạng, từ những chuyến công tác ngắn ngày, kỳ nghỉ gia đình đến các hành trình kết hợp làm việc và nghỉ dưỡng.

Sở hữu hồ bơi vô cực trên tầng 35 ngắm hoàng hôn Hồ Tây, đại sảnh tiệc rộng 700 m²

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất tại Shilla Monogram Hanoi Westlake là tổ hợp tiện ích trên tầng 35. Tại đây, hồ bơi vô cực ngoài trời được bố trí cùng Bar M và Monogram Lounge, tạo thành không gian thư giãn trên cao với tầm nhìn hướng ra Hồ Tây và đường chân trời Hà Nội.

Từ khu vực này, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh thành phố, đặc biệt là khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống phía Hồ Tây. Sự kết hợp giữa hồ bơi, quầy bar và không gian lounge mang đến trải nghiệm nghỉ ngơi, gặp gỡ và thưởng thức đồ uống trong cùng một khu vực.

Không chỉ gây chú ý với tổ hợp rooftop, khách sạn còn phát triển hệ thống ẩm thực với năm điểm đến mang phong cách khác nhau. Trong đó, Dining M phục vụ thực đơn quốc tế với buffet và các quầy chế biến trực tiếp, còn Pastry M chuyên về bánh thủ công, trà chiều, bingsu Hàn Quốc và các loại đồ uống.

Đối với những thực khách yêu thích ẩm thực Trung Hoa, nhà hàng HASUNGO giới thiệu các món ăn như vịt quay Bắc Kinh, dim sum và hải sản tươi sống. Trong khi đó, Bar M phục vụ các loại cocktail trong không gian kết hợp âm nhạc, hướng đến nhu cầu gặp gỡ và thư giãn của khách hàng.

Khách sạn phát triển hệ thống ẩm thực mang nhiều phong cách khác nhau

Đáng chú ý, hệ thống ẩm thực của khách sạn dự kiến tiếp tục được bổ sung trong tháng 12/2026 với sự ra mắt của JINJI, nhà hàng BBQ Hàn Quốc cao cấp. Không gian này được giới thiệu sẽ có các phòng ăn riêng, phục vụ thực đơn sử dụng nguyên liệu tuyển chọn cùng phong cách chế biến đặc trưng của ẩm thực Hàn Quốc.

Bên cạnh dịch vụ lưu trú và ẩm thực, Shilla Monogram Hanoi Westlake còn sở hữu hệ thống không gian hội nghị, sự kiện với quy mô đáng chú ý. Nổi bật là Grand Ballroom rộng 700 m², có sức chứa lên đến 620 khách và có thể phân chia linh hoạt để đáp ứng các hình thức tổ chức khác nhau.

Khu vực này được kết nối với tiền sảnh đón khách, hệ thống phòng họp và không gian ngoài trời, phục vụ các hội nghị, hội thảo, tiệc và sự kiện doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những tiện ích phù hợp với vị trí của khách sạn tại khu vực tập trung nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp quốc tế.

Ngoài ra, khách sạn còn bố trí hồ bơi trong nhà và khu luyện tập thể chất hoạt động 24 giờ, đáp ứng nhu cầu vận động, chăm sóc sức khỏe của khách lưu trú. Các tiện ích này góp phần hoàn thiện mô hình khách sạn kết hợp giữa công tác, hội họp và nghỉ dưỡng.

Với quy mô 319 phòng nghỉ, hệ thống ẩm thực đa dạng cùng những tiện ích trên tầng cao, Shilla Monogram Hanoi Westlake bổ sung thêm lựa chọn lưu trú cao cấp tại khu vực phía Tây Hồ Tây. Sự hiện diện của thương hiệu Hàn Quốc cũng góp phần làm phong phú hệ thống khách sạn quốc tế tại Hà Nội, trong bối cảnh khu vực này tiếp tục phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ và đô thị.