Hà Nội vừa có quyết định quan trọng với dự án 8 ha Hoàng Mai – Giáp Bát: Hé lộ hệ sinh thái tỷ phú Trần Bá Dương sau khi Aeon Mall Nhật Bản rút lui

Dự án được quy hoạch thành tổ hợp bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và văn phòng. Trước đó, Aeon Mall Nhật Bản từng muốn đầu tư 280 triệu USD vào khu đất này.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định 5890/QĐ-UBND cho phép CTCP Xuân Nam Việt chuyển mục đích sử dụng và thuê tổng cộng 60.639,8 m² đất tại phường Định Công để triển khai dự án Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai – Giáp Bát. Dự án có tổng diện tích quy hoạch khoảng 8,03 ha.

Đáng chú ý, dự án có dấu ấn của hệ sinh thái tỷ phú Trần Bá Dương thông qua hai doanh nghiệp trong liên danh chủ đầu tư, gồm CTCP Xuân Nam Việt và Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27-7.

Trong đó, Công ty 27-7 có quan hệ sở hữu trực tiếp với CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế THISO, doanh nghiệp thành viên của THACO hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, tháng 8/2023, THISO nhận chuyển nhượng 99,98% vốn điều lệ Công ty 27-7 từ các cổ đông cá nhân, tương ứng 499,9 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Trong khi đó, Xuân Nam Việt cũng có mối liên hệ nhân sự đáng chú ý với hệ sinh thái THACO. Cụ thể, tháng 9/2023, ông Trần Anh Vũ trở thành Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Xuân Nam Việt. Ông Vũ đồng thời được THACO giới thiệu là Phó Tổng Giám đốc Thường trực THADICO, tập đoàn thành viên phụ trách lĩnh vực đầu tư và xây dựng.

Xuân Nam Việt được thành lập năm 2008, có trụ sở tại Hà Nội. Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tháng 3/2026, công ty tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng, từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, gấp gần 7 lần mức vốn năm 2017.

Trước đó, dự án Hoàng Mai – Giáp Bát từng nằm trong kế hoạch mở rộng hệ thống trung tâm thương mại của Aeon Mall tại Việt Nam. Năm 2019, tập đoàn bán lẻ Nhật Bản dự kiến hợp tác với Xuân Nam Việt và Công ty 27-7 để phát triển trung tâm thương mại thứ ba tại Hà Nội, với tổng vốn đầu tư khoảng 280 triệu USD.

Tuy nhiên, Aeon Mall sau đó hủy kế hoạch. Trong báo cáo tài chính bán niên 2024–2025, tập đoàn ghi nhận khoản lỗ hơn 1,1 tỷ yen, tương đương khoảng 188 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó, liên quan đến việc hủy bỏ dự án.

Về quy mô, tháng 12/2025, Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án Hoàng Mai – Giáp Bát với diện tích khoảng 8,03 ha, gồm 6,06 ha đất thực hiện dự án và gần 1,97 ha đất giao thông cấp thành phố.

Tổ hợp được quy hoạch với các hạng mục bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, văn phòng và nhà kho hiện đại, không bố trí nhà ở. Khu vực này được định hướng kết nối với các trục giao thông lớn như Vành đai 2,5, Vành đai 3 và hệ thống đường sắt.

Theo quyết định mới nhất, Hà Nội cho phép Xuân Nam Việt chuyển mục đích sử dụng 53.744,2 m² đất nông nghiệp và thuê thêm 6.895,6 m² đất do UBND phường Định Công quản lý. Khu đất được sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ trong thời hạn 50 năm, theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Xuân Nam Việt có trách nhiệm đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao trên thực địa. Trường hợp chậm tiến độ và không khắc phục trong thời gian gia hạn theo quy định, doanh nghiệp có thể bị thu hồi đất mà không được bồi thường.