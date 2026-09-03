Hà Nội và TP.HCM trở lại làm việc sau 5 ngày nghỉ lễ: Đường phố ken đặc, xe cộ nhích từng mét

Sáng 3/9, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày, Hà Nội và TPHCM đồng loạt tái diễn cảnh giao thông ùn ứ khi lượng người và phương tiện trở lại làm việc, học tập tăng đột biến.

Sáng 3/9, ngày đầu tiên người dân Hà Nội trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, nhiều tuyến đường cửa ngõ và trục giao thông chính trong nội đô rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng.

Ghi nhận khoảng 7h20, trên các tuyến Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng..., lượng phương tiện tăng cao khiến giao thông nhiều thời điểm bị dồn ứ.

Tại trục Nguyễn Trãi hướng về trung tâm, hàng dài ô tô, xe máy nối tiếp nhau, di chuyển chậm. Xe máy phải len lỏi qua các khoảng trống giữa dòng ô tô để tìm đường thoát ùn tắc.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến và Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu. Tại một số điểm, do dòng phương tiện bị dồn lại, nhiều người điều khiển xe máy đã di chuyển lên vỉa hè nhằm tránh cảnh ùn ứ dưới lòng đường.

Sáng 3/9, sau kỳ nghỉ lễ 5 ngày, dòng phương tiện trở lại đông đúc trên nhiều tuyến đường Hà Nội.

Sáng 3/9, người dân trở lại làm việc, học tập sau kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường đông nghẹt phương tiện.

Ô tô, xe máy chen nhau trên đường, nhiều người phải di chuyển chậm trong giờ cao điểm.

Dòng xe ken đặc trên đường, người tham gia giao thông mất nhiều thời gian để di chuyển.

Nhiều tuyến đường đông kín phương tiện khi dòng người từ các khu vực ngoại thành và tỉnh lân cận trở lại Hà Nội.

Từ sáng sớm, nhiều tuyến phố đã đông đúc khi người dân đồng loạt trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.

Phương tiện nối đuôi nhau trên đường phố, nhiều khu vực đông đúc trong giờ cao điểm sáng 3/9.

Người dân trở lại công sở, trường học sau kỳ nghỉ khiến mật độ phương tiện trên đường tăng cao.

Hàng nghìn phương tiện cùng lưu thông trong buổi sáng 3/9, tạo nên cảnh giao thông đông đúc sau kỳ nghỉ lễ.

Ghi nhận từ sáng sớm 3/9, lượng phương tiện đổ về trung tâm TPHCM tăng đột biến khi người dân quay lại nhịp sống thường nhật sau kỳ nghỉ lễ dài. Đường Cộng Hoà không tránh khỏi cảnh quá tải, hàng nghìn phương tiện nối dài để di chuyển theo hướng vào trung tâm TPHCM.

Đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ, tình hình giao thông cũng căng thắng không kém. Dòng xe ùn ứ, nối đuôi nhau kéo dài do lượng người dân đổ về TPHCM đi học, đi làm tăng mạnh sau dịp nghỉ lễ dài ngày.

Sáng 3/9, dòng phương tiện ken đặc trên nhiều tuyến đường TPHCM khi người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Dòng xe đông đúc trên đường phố TPHCM, nhiều người mất thêm thời gian để di chuyển trong ngày đầu trở lại nhịp sống thường nhật.

Xe máy nối đuôi nhau trên đường, lượng phương tiện tăng mạnh khi người dân trở lại thành phố để đi làm, đi học.

Tại nhiều nút giao, dòng phương tiện dồn ứ, người đi xe máy phải di chuyển chậm giữa dòng ô tô đông đúc.

Dòng xe máy và ô tô cùng lúc đổ về trung tâm khiến nhiều tuyến đường rơi vào cảnh đông đúc

Tại nhiều nút giao, dòng phương tiện dồn ứ, người đi xe máy phải di chuyển chậm giữa dòng ô tô đông đúc.

Dòng xe máy nối sát nhau, người dân nhích từng chút trong giờ cao điểm sáng 3/9.

Dòng xe máy dày đặc, người đi đường kiên nhẫn chờ từng nhịp đèn giao thông.