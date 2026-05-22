Hà Nội: Tưởng ma nơ canh, lại gần thì phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Tô Lịch

Sáng 22/5, mạng xã hội xôn xao thông tin phát hiện một thi thể nam giới trên sông Tô Lịch (đoạn gần gần nút giao Nguyễn Khánh Toàn - Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội).

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, theo người dân chứng kiến sự việc, ban đầu, mọi người tưởng thi thể là ma nơ canh nên tiến đến kiểm tra. Tuy nhiên khi tới gần thì phát hiện đó là thi thể một người đàn ông nên người dân đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông.

Báo Tiền Phong thông tin, sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để tổ chức trục vớt nạn nhân lên bờ và xử lý vụ việc theo quy định.

Lực lượng cứu hộ trục vớt nạn nhân lên bờ. (Ảnh: Tiền Phong)

Cũng theo VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Giảng Võ xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết việc xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân đang được cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện.