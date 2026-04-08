HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội, TP.HCM sẽ kiểm định khí thải xe máy từ 1/7/2027: Hướng dẫn chi tiết các mức khí thải theo quy định

Nguyễn Phượng (Tổng hợp) |

Hà Nội, TP.HCM sẽ kiểm định khí thải xe máy từ 1/7/2027, các tỉnh còn lại tùy theo tình hình thực tế.

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2026 quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, theo VnExpress.

Thời điểm bắt đầu kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông là từ ngày 1/7/2027 đối với Hà Nội và TP.HCM; từ 1/7/2028 đối với các thành phố trực thuộc trung ương còn lại gồm Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Từ 1/7/2030, việc kiểm định được áp dụng với 28 tỉnh. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể áp dụng sớm hơn.

Quyết định của Chính phủ nêu rõ, xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2008, áp dụng Mức 1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Hà Nội , TP . HCM kiểm định khí thải xe máy từ 1 / 7 / 2027 theo quy định mới - Ảnh 1.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2008 đến hết năm 2016, áp dụng Mức 2 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, báo Thanh Niên đưa tin.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2026, áp dụng Mức 3 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2026, áp dụng Mức 4 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe môtô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2008 đến hết năm 2016, áp dụng mức 2; xe môtô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2026 áp dụng mức 3; xe môtô sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2026, áp dụng mức 4.

Xe gắn máy (dung tích xi lanh dưới 50 cm3) sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016 áp dụng mức 1; xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2027 áp dụng mức 2; xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2027 áp dụng mức 4.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016, áp dụng Mức 1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2027, áp dụng Mức 2 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2027, áp dụng Mức 4 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Từ 1/1/2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 2 trở lên. Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào "vùng phát thải thấp" của Hà Nội theo quy định của luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo nghị quyết của HĐND TP.Hà Nội.

Theo Thông tư số 92 của Bộ NN-MT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ bao gồm 4 mức giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với từng thông số hydrocacbon (HC), cacbon monoxit (CO) trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Giá trị giới hạn tối đa cho phép của các thông số CO, HC trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy lắp động cơ cháy cưỡng bức tham gia giao thông đường bộ được quy định trong bảng sau đây:

Hà Nội , TP . HCM kiểm định khí thải xe máy từ 1 / 7 / 2027 theo quy định mới - Ảnh 2.

Các mức khí thải theo quy định

Đề xuất ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ từ 1/7/2026
Tags

kiểm định khí thải xe máy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
01:44
00:57
01:08
01:11
01:18
00:44
00:58
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại