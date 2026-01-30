Hà Nội, TPHCM có lo thiếu điện khi xe điện tăng vọt?

Trả lời câu hỏi "các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM đang có xu hướng gia tăng số lượng phương tiện giao thông sử dụng điện như ô tô điện, xe máy điện tác động ra sao tới ngành điện?", ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực - cho biết, vấn đề này Bộ Công Thương đã giao các đơn vị chuyên môn phối hợp với đơn vị vận hành hệ thống điện quốc gia tính toán, xây dựng phương án phụ tải điện trong trung và dài hạn.

Việc tính toán không chỉ dựa trên số lượng phương tiện, mà còn xét đến thời gian sử dụng, thời điểm sạc và sự thay đổi về hành vi tiêu dùng điện trong tương lai.

Theo dự báo, đến năm 2030 cả nước có thể có khoảng 1 triệu ô tô điện tham gia giao thông. Theo ông Hùng, dù con số này chưa thể khẳng định là chính xác tuyệt đối, song được sử dụng làm cơ sở để xây dựng các phương án vận hành hệ thống điện. Trên cơ sở đó, ước tính sơ bộ cho thấy, tổng sản lượng điện tiêu thụ cho các phương tiện giao thông sử dụng điện vào khoảng 3-4 tỷ kWh mỗi năm, tương đương 1-1,5% tổng nhu cầu điện toàn quốc.

Ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương.

Đại diện Cục Điện lực khẳng định, xét trên quy mô toàn hệ thống, lưới điện quốc gia hoàn toàn có thể đáp ứng. Tuy nhiên, thách thức không nằm ở tổng sản lượng điện, mà ở thời điểm và khu vực sử dụng điện.

“Nếu việc sạc ô tô, xe máy điện tập trung vào các khung giờ cao điểm, hoặc tập trung tại những khu vực mà hạ tầng lưới điện chưa đáp ứng kịp thì có thể gây áp lực cho hệ thống điện tại một số thời điểm và một số khu vực, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM hoặc các khu đô thị có mật độ phương tiện chạy bằng điện cao”, đại diện Cục Điện lực cho hay.

Trước thực tế này, Bộ Công Thương đã giao đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia tính toán khả năng đáp ứng trong ngắn hạn, trên cơ sở đó, cho phép các tổng công ty điện lực triển khai giải pháp bổ sung, cải tạo hoặc nâng cấp lưới điện, nhằm bảo đảm cung cấp điện cho trạm sạc trong giai đoạn trước mắt.

Lượng xe điện gia tăng trong thời gian tới có thể gây áp lực với hạ tầng điện ở một số khu vực, thời điểm nhất định.

Về lâu dài, ông Bùi Quốc Hùng cho rằng, để bảo đảm cân bằng cung - cầu điện giữa các vùng, cần có sự điều chỉnh đồng bộ giữa quy hoạch điện và quy hoạch giao thông. Hiện nay, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia chủ yếu tập trung vào nguồn điện, lưới điện và các trạm biến áp, trong khi nhu cầu điện cho phương tiện giao thông điện lại nằm trong phạm vi quy hoạch ngành giao thông.

"Trên cơ sở nhu cầu do ngành giao thông đăng ký, ngành điện sẽ phối hợp điều chỉnh các phương án phát triển phù hợp, đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư hạ tầng lưới điện để đáp ứng nhu cầu phát triển trạm sạc và phương tiện giao thông điện trong thời gian tới", ông Hùng nói.

Liên quan đến tăng trưởng và khả năng bảo đảm điện trong năm 2026, đại diện Cục Điện lực cho biết, ngành điện xây dựng ba kịch bản tăng trưởng phụ tải, trong đó kịch bản cơ sở dự báo nhu cầu điện tăng trên 8,5%, còn kịch bản cao có thể lên tới khoảng 14% trong trường hợp tăng trưởng kinh tế ở mức cao.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia tính toán, rà soát và điều chỉnh kế hoạch vận hành linh hoạt, theo từng tháng và từng giai đoạn, nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong mọi tình huống.