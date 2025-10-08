Hà Nội có động thái mới tại khu đất vàng 11 ha tại số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi

UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định thu hồi hơn 110.000 m2 đất tại số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình (Khu Cao - Xà - Lá), để triển khai dự án khu chức năng đô thị thuộc Vinhomes Smart City Nguyễn Trãi.

Theo quyết định ban hành ngày 6/10/2025, khu đất bị thu hồi có tổng diện tích hơn 110.000 m2. Trong đó, gần 44.800 m2 tại số 233, 233B Nguyễn Trãi hiện là văn phòng, kho và nhà xưởng của 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam (gần 1.600 m2), CTCP Bột giặt Lix (gần 11.800 m2) và CTCP Xà phòng Hà Nội (hơn 31.000 m2).

Ngoài ra, hơn 65.300 m2 đất tại số 235 Nguyễn Trãi là nơi đặt trụ sở điều hành và cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long.

Sau khi thu hồi, toàn bộ diện tích hơn 11 ha này được UBND TP. Hà Nội giao cho liên danh CTCP Bất động sản Xavinco, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long và Công ty TNHH Xalivico để triển khai dự án khu chức năng đô thị tại 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi.

Đáng chú ý, các khu đất đều có sự tham gia của Tập đoàn Vingroup. Cụ thể, Vingroup cùng CTCP Xà phòng Hà Nội và CTCP Đầu tư & Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia góp vốn thành lập CTCP Bất động sản Xavinco để phát triển khu đất hơn 31.000 m2 tại 233, 233B Nguyễn Trãi.

Ngoài ra, Vingroup còn bắt tay với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Công ty Thuốc lá Thăng Long thành lập CTCP Đầu tư Kinh doanh BĐS Thăng Long, phụ trách phát triển khu đất hơn 65.000 m2 tại 235 Nguyễn Trãi.

Cùng với đó, Xavinco cũng hợp tác với CTCP Bột giặt LIX lập ra Công ty TNHH Xalivico để thực hiện dự án trên khu đất gần 12.000 m2.

Khu đất rộng khoảng 11 ha, có vị trí đắc địa khi nằm gần khu đô thị Vinhomes Royal City và dự án mở đường vành đai 2,5. Xung quanh khu đất là nhiều trường đại học lớn như Đại học Khoa học Tự Nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Thuỷ Lợi, Công Đoàn…

Theo quy hoạch, hơn 52.000 m2 đất sẽ được sử dụng làm đất ở để xây dựng các công trình hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, nhà ở), gồm 3 ô đất, mỗi ô đều có 3 tầng hầm. Chủ đầu tư được giao đất đến ngày 22/4/2066, còn người mua nhà được sử dụng đất lâu dài.

Bên cạnh đó, dự án còn có gần 17.400 m2 đất dành cho giáo dục, 4.500 m2 đất thương mại – dịch vụ cho công trình công cộng đơn vị ở, hơn 15.100 m2 đất thương mại – dịch vụ công cộng đô thị, hơn 9.900 m2 đất giao thông và hơn 11.000 m2 đất công cộng khác.

Trước đó, vào tháng 6/2025, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của quận Thanh Xuân, trong đó có thêm dự án đô thị tại địa chỉ 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi.

Theo thông tin công bố, dự án khu chức năng đô thị thuộc Vinhomes Smart City Nguyễn Trãi có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 11.000 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 46.000 người và thời gian triển khai từ năm 2025 đến 2030.

CTCP Bất động sản Xavinco là đơn vị đăng ký thực hiện dự án. Hiện nay, giá căn hộ tại khu vực này đang dao động từ 85 – 103 triệu đồng/m2, tùy vị trí, diện tích và nội thất.