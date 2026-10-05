HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội: Thu giữ 1,2 triệu viên sủi chứa chất bảo quản cao gấp 20 lần cho phép

Thanh Hà
|

Quá trình xét nghiệm mẫu sản phẩm viên sủi của Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm cho thấy hàm lượng chất bảo quản cao gấp 20 lần cho phép.

- Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Thế Vinh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là giám đốc và nhân viên pha chế của Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm, Lô 1, Cụm công nghiệp làng nghề Sơn Mài, xã Hồng Vân, Hà Nội, do Nguyễn Thế Vinh làm Giám đốc, có dấu hiệu gian dối trong sản xuất thực phẩm chức năng.

Theo cơ quan chức năng, mặc dù không có các nguyên liệu thuộc nhóm vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, D3 như thông tin trên bao bì, doanh nghiệp vẫn sản xuất, cung ứng ra thị trường nhiều loại viên sủi.

Sản phẩm này thực chất là hỗn hợp pha trộn giữa Vitamin C không rõ nguồn gốc, chất bảo quản cùng hương liệu tạo màu, tạo mùi.

- Ảnh 2.

Cảnh sát kiểm tra khu vực sản xuất.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 17, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội và Công an các xã Thanh Trì, Hồng Vân khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của Công ty Vintechpharm.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng dạng viên sủi có nội dung trong bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nội dung ghi trên nhãn hàng hóa; đồng thời chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ công bố, tự công bố.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại tại cơ sở sản xuất, kinh doanh của Công ty Vintechpharm và 3 cơ sở, quầy thuốc mua hàng của doanh nghiệp này.

- Ảnh 3.

Các loại bột để sản xuất viên sủi.

- Ảnh 4.

Viên sủi được đóng gói bán ra thị trường.

4 sản phẩm được lấy mẫu, gửi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) để phân tích, kết quả hàm lượng chất bảo quản Natri Benzoat cao gấp 20 lần mức cho phép.

Đáng chú ý, kết quả phân tích cũng không phát hiện Vitamin B1, Vitamin B3, Vitamin B6, Adenosine và Cordycepin trong các sản phẩm như nội dung thể hiện trên nhãn.

Theo thông tin trên bao bì và nội dung quảng cáo, sản phẩm được giới thiệu với những công dụng như tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ, hỗ trợ thải độc, làm mát gan...

Bước đầu các đối tượng khai nhận chi phí sản xuất mỗi lọ viên sủi chỉ khoảng 10 nghìn đồng. Sau khi đóng gói, sản phẩm được phân phối tới các quầy thuốc và bán cho người tiêu dùng với giá từ 45 đến 60 nghìn đồng/lọ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Hà Nội đề nghị cá nhân/tổ chức đã từng đặt mua các sản phẩm C Sủi mang nhãn hiệu Multivitamin Pro, Actiso râu ngô – rau má, Actiso pro do Công ty TNHH Sản xuất Dược – Mỹ phẩm Vintechpharm cung cấp thì liên hệ với Điều tra viên Mã Đại Dương, Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, SĐT 0949.926.926; địa chỉ số 356 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, TP Hà Nội để phối hợp điều tra, xử lý.

Tags

Hà Nội

Nguyễn Thế Vinh

công an TP Hà Nội

Natri

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại