UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố về việc triển khai thực hiện các dự án lớn, quan trọng theo Nghị quyết số 258/2025/QH của Quốc hội trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, UBND thành phố thông tin về tiến độ 2 dự án Khu đô thị đa mục tiêu đã được khởi công.

Theo đó, Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City được triển khai trên địa bàn các xã: Thiên Lộc, xã Phúc Thịnh, xã Mê Linh (Hà Nội) với diện tích khoảng 699ha. Dự án do liên danh gồm 10 nhà đầu tư làm chủ đầu tư với kinh phí khoảng 100.000 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2026- 2032.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng khu nhà ở tái thiết đô thị, nhà ở di dân, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và quỹ nhà ở tạm cư chất lượng cao, tiêu chuẩn tương đương nhà ở thương mại với giá bán hợp lý; kết hợp công trình công cộng như trường học, trung tâm văn hóa- thể thao, trung tâm y tế, chợ.

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh (Hà Nội)

Dự án đã được UBND thành phố tạm giao 23.084m2 đất tại xã Phúc Thịnh để phục vụ khởi công. Đến ngày 2/2/2026, dự án đã chính thức khởi công.

Sau ngày khởi công, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện các điều kiện theo quy định về khởi công xây dựng công trình dự án thành phần (trong dự án tổng thể) trong thời hạn 6 tháng.

Hiện nay, nhiều thủ tục đầu tư cơ bản đã hoàn thành, dự án đã được cập nhật vào Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2026-2030; dự án cũng đã hoàn thành rà soát các dự án chồng lấn trong phạm vi ranh giới thực hiện dự án.

Thời gian tới, UBND thành phố sẽ thống nhất nguyên tắc xử lý các dự án chồng lấn làm cơ sở xác định chính xác phạm vi, ranh giới dự án; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, nhà đầu tư khẩn trương lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi Hội đồng thẩm định thành phố để tổ chức thẩm định theo quy định.

Chi trả hơn 724 tỷ đồng giải phóng mặt bằng

Còn Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh (Hà Nội) có quy mô khoảng 696ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 60.558 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2026- 2029, do Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng làm chủ đầu tư.

Mục tiêu dự án nhằm chủ động hình thành quỹ nhà định cư phục vụ cho người dân bị thu hồi đất, GPMB đối với các dự án trên địa bàn thành phố. Từ đó, góp phần hạn chế khiếu kiện và tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác thu hồi đất, tăng nguồn cung nhà ở.

Ngày 2/2/2026, UBND thành phố đã có quyết định tạm giao khoảng 23.188,6m2 đất tại xã Thư Lâm để phục vụ khởi công. Dự án đã được khởi công cùng ngày 2/2/2026.

Sau khi công trình được khởi công, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thiện các điều kiện theo quy định của pháp luật về khởi công xây dựng công trình dự án thành phần trong dự án tổng thể (trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công).

Đến nay, dự án đã được UBND thành phố cập nhật vào Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2026- 2030 và sau năm 2030; được UBND thành phố chấp thuận chủ trương thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư độc lập bằng nguồn vốn của nhà đầu tư.

Dự án đã được UBND xã Thư Lâm và xã Đông Anh phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư độc lập theo quy định. Đến nay, UBND xã Thư Lâm đã thực hiện chi trả tiền bồi thường hỗ trợ khoảng 724 tỷ đồng (tương đương khoảng 66 ha).

Thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh thực hiện công tác GPMB dự án, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án.

Về dự án này, mới đây báo Tiền Phong cũng đã ghi nhận tiến độ triển khai dự án. Theo đó, sau khi khởi công hơn 3 tháng, dự án khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh (TP. Hà Nội) vẫn “án binh bất động”. Trên công trường không có máy móc, công nhân làm việc, một số khu vực hàng rào tôn bị nghiêng đổ.